Emma Marrone si prepara a inaugurare il suo Live Tour 2026 e ha scelto Roma, città che considera "casa da sedici anni", come luogo di partenza simbolico. L’annuncio, diffuso il 27 aprile 2026, sottolinea l’importanza affettiva della capitale per l’artista, protagonista della scena musicale italiana dagli esordi fino al presente.

Il tour estivo vedrà l'acclamata artista salentina calcare i palchi più importanti dei festival italiani. Dopo i due concerti-evento negli Ippodromi – il 2 luglio a Roma e il 9 settembre a Milano – la tournée toccherà tappe significative con tredici date confermate.

Queste includono città come Brescia, Cervere (CN), La Spezia, Riccione, Mirano (VE), Pisa, Genova, Palermo, Catania, Ancona, Pescara e Follonica (GR), accompagnando così l’artista lungo tutta la stagione estiva.

Roma, la città "casa" e il legame profondo

L'affermazione di Emma Marrone, "Roma è casa da sedici anni", evidenzia un legame profondo e duraturo con la capitale. Questo rapporto è iniziato presumibilmente intorno al 2010, un periodo cruciale in cui la sua carriera ha preso slancio dopo la vittoria al talent show Amici. La scelta di inaugurare il tour proprio da Roma non è quindi casuale, ma rappresenta un gesto altamente simbolico, un vero e proprio ritorno al cuore della sua vita artistica e personale.

Questa decisione acquista ulteriore risonanza considerando la sua recente partecipazione al Concertone del Primo Maggio a Roma. Pochi giorni prima dell'avvio ufficiale del tour, il 24 aprile 2026, Emma si è esibita tra oltre quaranta artisti in un evento di grande rilevanza sociale e culturale, dedicato al lavoro dignitoso e organizzato dalle principali sigle sindacali, Cgil, Cisl e Uil. Tale impegno rafforza ulteriormente il suo radicamento nel panorama culturale e sociale della capitale.

Il Live Tour 2026: un'estate di musica e incontri

Il Live Tour 2026 si configura come un'importante tournée estiva che si snoderà attraverso i principali festival italiani, con il suo debutto ufficiale fissato per il 2 luglio a Roma.

Il calendario è ricco di appuntamenti in città che rappresentano il cuore pulsante della musica e del pubblico italiano. Dalle tappe settentrionali come Brescia e Genova, passando per le regioni centrali e la Sicilia, fino al gran finale a Milano, questa capillare distribuzione di concerti permetterà all'artista di raggiungere un pubblico vasto ed eterogeneo, consolidando la sua presenza su tutto il territorio nazionale.

Il forte legame di Emma Marrone con Roma si manifesta anche nelle strategie promozionali e negli impegni live precedenti al tour. La sua partecipazione al Concertone del Primo Maggio, sul prestigioso palcoscenico della capitale, ha ribadito il suo ruolo di figura attiva e influente nella musica italiana contemporanea.

Con oltre quindici anni di carriera alle spalle, Emma ha saputo costruire una relazione solida e duratura con il suo pubblico. Questo legame è stato ulteriormente rafforzato da recenti successi discografici, come i singoli “Brutta Storia” e “Vacci Piano” in collaborazione con Rkomi, brani che hanno anticipato e preparato il terreno per questa intensa stagione estiva di impegni dal vivo.