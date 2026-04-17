L’edizione 2026 di eStoria a Gorizia si focalizzerà sul tema “Dio nel mondo: dalle religioni all’attualità”. Questo appuntamento, riconosciuto come un punto di riferimento nazionale nel dibattito storico-culturale, si terrà nel mese di maggio. Il programma prevede una serie di incontri, conferenze e dibattiti interamente dedicati all’esperienza del divino, analizzando le diverse manifestazioni delle religioni nel corso dei secoli e il ruolo che il sacro riveste nel presente.

La scelta del tema mira a promuovere un confronto approfondito tra studiosi, storici, filosofi e rappresentanti delle diverse fedi.

L’obiettivo è affrontare la questione dell’esistenza di Dio e del senso religioso da molteplici prospettive: storica, filosofica, antropologica e sociale. Gli organizzatori hanno evidenziato che “il tema intende ricondurre la questione religiosa all’esperienza umana universale, mostrando come i modi di pensare e vivere Dio siano parte centrale della vicenda del mondo, fino alla nostra contemporaneità”. Durante le giornate del festival, verranno esplorate le radici delle principali religioni mondiali, i mutamenti nel rapporto tra fede e società, e le problematiche attuali legate alla spiritualità e alla laicità.

Il sacro nella storia e nella società moderna

Tra i numerosi eventi in programma a eStoria 2026, si prevedono sessioni dedicate all’influenza del concetto di Dio nella costruzione delle civiltà, sia antiche che moderne.

L’analisi si estenderà alle maggiori tradizioni religiose, al dialogo interreligioso e ai profondi riflessi che la dimensione del sacro esercita sul tessuto sociale contemporaneo. Saranno esaminati fenomeni come la globalizzazione, le migrazioni e l’emergere di nuovi movimenti spirituali. Il festival affronterà anche le derive fondamentaliste e le sfide poste dal pluralismo religioso, ospitando storici delle religioni, filosofi della fede, esponenti del pensiero laico e teologi, con l’intento di offrire un confronto articolato e realmente pluralistico.

Gorizia, città ospitante del festival, si configura come un crocevia storico di culture e religioni. Il suo contesto transfrontaliero, a ridosso della Slovenia, la rende un luogo simbolico e particolarmente adatto per una riflessione sul legame tra fede e identità.

Negli spazi più suggestivi del centro cittadino, tra auditorium, biblioteche e piazze, eStoria accoglierà conferenze tematiche e presentazioni letterarie, molte delle quali dedicate alle grandi figure del pensiero religioso e filosofico che hanno segnato la storia.

Nuove pubblicazioni e il dibattito contemporaneo sul sacro

L’edizione 2026 del festival si connette anche all’interesse crescente per le pubblicazioni di carattere filosofico e religioso. Tra le novità librarie più significative segnalate nel periodo primaverile, figurano opere che approfondiscono i temi della filosofia della religione, del dialogo interculturale e delle nuove frontiere della spiritualità nella società contemporanea.

Titoli recenti esplorano, ad esempio, l’ontologia secondo Massimo Cacciari, il pensiero di Sören Kierkegaard e le complesse questioni sollevate dall’enciclica Laudato si’ in un dialogo serrato con la filosofia.

Queste nuove pubblicazioni rappresentano strumenti essenziali di riflessione sia per il pubblico del festival sia per chi desidera approfondire il dibattito contemporaneo sul senso del sacro. L’offerta editoriale del 2026 vede protagonisti autori di spicco come Giovanni Alberti, curatori attenti come Dario Borso ed editori specializzati che contribuiscono ad arricchire il panorama nazionale dei testi dedicati al pensiero religioso e alle grandi domande sulla trascendenza che da sempre interrogano l’umanità.