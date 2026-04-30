Roma rende omaggio a Ettore Scola, uno dei maestri del cinema italiano, con la mostra “Ettore Scola. Non ci siamo mai lasciati”. L’esposizione, a Palazzo Braschi dal 2 maggio al 13 settembre, commemora il decennale della scomparsa del regista (19 gennaio 2016). Promossa da Roma Capitale e curata da Silvia Scola, figlia del regista, insieme ad Alessandro Nicosia, l’iniziativa offre un ritratto intimo e autoriale dell’artista.

Alla presentazione hanno partecipato Silvia Scola, Massimiliano Smeriglio, Ilaria Miarelli Mariani e Giulio Scarpati, con la moderazione di Gloria Satta.

Silvia Scola ha condiviso riflessioni sulla visione del padre riguardo all’attualità politica. “Oggi non gli piacerebbe il panorama politico, sapere che c'è Fratelli d'Italia al governo, ma ancora di più il fatto che la sinistra non riesca a concretizzare un programma e neppure una coalizione”, ha dichiarato.

Sulla possibilità di un film sulle difficoltà della sinistra, Silvia Scola ha risposto: “Non so se ne avrebbe avuto la forza. Era comunque sempre ottimista sulle generazioni future, vedeva nelle cose sempre qualcosa di buono. Credo comunque che oggi avrebbe sicuramente criticato molto la sinistra e avrebbe trovato rifugio nel movimento civile. Questo scenario non l'avrebbe certo sopportato, in fondo quando diresse 'La terrazza' era proprio per criticare certa sinistra di allora”.

Ha enfatizzato l’eredità umana del padre: “La sua grande lezione è stata quella di mettere il dito nella piaga, usando la commedia per portare avanti argomenti profondi da condividere con la grande massa”.

Un viaggio tra cimeli, sceneggiature e l'anima di Roma

Il percorso espositivo a Palazzo Braschi guida i visitatori attraverso un ricco corpus di materiali: fotografie, manoscritti, oggetti personali, sceneggiature originali, appunti, articoli, vignette, bozzetti di scena e documentari. Tra i cimeli di maggiore impatto spiccano le sedie da regista, la sua storica macchina per scrivere, i primi ciak e il celebre trench indossato da Federico Fellini nel film 'C’eravamo tanto amati', omaggio al cinema e ai suoi protagonisti.

La mostra esplora l’aspetto militante del cinema di Scola e la sua capacità di raccontare la società italiana, grazie a una selezione di materiali inediti e ricordi familiari.

Silvia Scola ha descritto il cinismo del padre come “provocatorio e molto ironico. Non era certo cattivo, c’era sempre anche molto pudore in lui. E poi, se vogliamo dirla tutta, mio padre veniva dal quel mondo del Marc’Aurelio in cui tutti erano ferocissimi l’uno con l’altro. Lui era poi sempre la stessa persona, da regista, da politico, da sceneggiatore e da militante, perché ha fatto anche tanto cinema militante. Quello che secondo me resta di lui è la bellezza della sua umanità”. Il suo film preferito: 'Brutti, sporchi e cattivi' (1976).

L'eredità di un umanista e il suo legame con la Capitale

Massimiliano Smeriglio, assessore alla cultura di Roma Capitale, ha definito l’esposizione un “omaggio ad un umanista dallo sguardo libero, che ha raccontato i suoi personaggi, gli esseri umani, in modo completo, riuscendo a far vivere nell’immaginario collettivo che sopravvive ai suoi film, il tratto concreto e mai banale delle relazioni, delle persone nel divenire del nostro tempo; le difficoltà, l’amore, l’amicizia, la vecchiaia e la morte”.

Un focus significativo è dedicato al profondo legame di Ettore Scola con la città di Roma. Il regista ha saputo raccontare la Capitale nei suoi film senza edulcorazioni, mostrandone le verità e le diverse fasi storiche, a partire dal dopoguerra.

Questo rapporto è evidenziato attraverso riferimenti a pellicole iconiche.

La scelta di Palazzo Braschi come sede espositiva non è casuale. Il museo civico, nel cuore del centro storico, ospita opere d’arte e testimonianze legate alla storia della città, confermando la rilevanza del cinema nel panorama culturale contemporaneo. Questa retrospettiva celebra non solo la carriera di Scola, ma anche la sua capacità di entrare in sintonia con la realtà e i sentimenti comuni degli italiani attraverso la commedia cinematografica, lasciando una traccia indelebile nel patrimonio culturale di Roma e dell’Italia.