Gli Eugenio in Via Di Gioia, la band torinese composta da Eugenio Cesaro, Emanuele Via, Paolo Di Gioia e Lorenzo Federici, è in profonda evoluzione artistica e personale. Il gruppo ha abbracciato nuove tematiche, in particolare l’amore, che ora li coinvolgono ed emozionano, segnando una svolta nel loro percorso. Il frontman Eugenio ha spiegato che l'apertura deriva da crescita personale e dalla consapevolezza che l'amore può estendersi a discorsi sociali. Questa trasformazione si concretizza nel nuovo singolo, “Baciamoci”, e si affianca a importanti progetti futuri, tra cui un libro e un concerto evento all’Unipol Forum di Assago.

L'Evoluzione Artistica e il Singolo "Baciamoci"

Il brano “Baciamoci”, presentato come sequel di “Facciamo a metà”, lancia un messaggio: rallentare il ritmo frenetico della vita per riscoprire il valore delle relazioni autentiche. In un mondo dominato dalla velocità, la band propone l’intimità come forma di resistenza. Il videoclip del singolo, con la partecipazione degli attori Tommy Cassissa e Paola Buratto, rafforza questa visione. La cifra stilistica degli Eugenio in Via Di Gioia mantiene i suoi pilastri: l’elogio dell’imperfezione e della spontaneità. La band sottolinea come l’imperfezione sia cruciale per distinguersi e trasmettere emozioni vere, citando i Beatles come ispirazione. Le cose troppo perfette, infatti, risulterebbero asettiche, privando la musica della sua autentica emotività.

Tra Paternità e il Palco di Sanremo

La solidità del gruppo si manifesta anche nella vita privata: Eugenio e Paolo sono da poco diventati papà, un’esperienza totalizzante che influenzerà le prossime composizioni musicali. Questa nuova dimensione arricchisce la loro espressione artistica. Un momento chiave del loro cammino è stata la partecipazione a Sanremo 2020 con “Tsunami”. Nonostante l’eliminazione iniziale, la band conquistò il prestigioso Premio della Critica. Un’esperienza che non ha spento il desiderio di tornare sull'Ariston; gli Eugenio in Via Di Gioia confessano di averci riprovato, considerandolo un obiettivo per la loro continua voglia di sperimentare e crescere.

Un Futuro tra Editoria e Grandi Eventi Live

La creatività degli Eugenio in Via Di Gioia si estende oltre la musica. La band ha debuttato nel mondo editoriale con il libro “Storia di una band che non si è ancora sciolta”. Pubblicato per Rizzoli, il volume è un’antologia di aneddoti, pensieri e racconti che ripercorrono i tredici anni di carriera. L’opera nasce dall’esigenza di riflettere sul percorso compiuto, mantenendo uno sguardo poetico su esperienze e radici della loro musica. Sul fronte live, il futuro prossimo è denso di appuntamenti: un Club Tour in partenza il 16 novembre, con tappe a Bologna, Padova, Firenze, Senigallia, Perugia, Roma e Molfetta. L’evento più atteso è però il 5 maggio 2027: il loro primo palazzetto, l’Unipol Forum di Assago.

Con lo slogan “Tutti dentro”, l’appuntamento è una chiamata per i fan, per celebrare un percorso duraturo e inaugurare un nuovo, entusiasmante capitolo nella storia degli Eugenio in Via Di Gioia, che continuano a guardare avanti, accogliendo un pubblico sempre più ampio.