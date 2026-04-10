La terza stagione di Euphoria si prepara a un debutto di grande risonanza, con la sua premiere fissata in un contesto d’eccezione: il celebre Coachella Valley Music and Arts Festival. La prima puntata della nuova stagione sarà proiettata in anteprima nel deserto della California, un evento esclusivo riservato ai partecipanti del festival. La proiezione all’aperto è in programma per le 23.59 di domenica, corrispondenti alle 8.59 di lunedì in Italia, e sarà accessibile unicamente al pubblico che ha preso parte alle tre giornate di concerti. L’edizione attuale del Coachella, che vede tra i suoi headliner principali Sabrina Carpenter, prende il via proprio oggi.

La scelta di presentare i nuovi episodi all’interno del recinto del festival rafforza il profondo legame tra la serie creata da Sam Levinson e la cultura musicale contemporanea, una connessione già evidente negli anni precedenti. Nel 2023, infatti, il compositore della magnetica colonna sonora della serie, Labrinth, si era esibito sul palco dello stesso festival. In quell'occasione, aveva regalato al pubblico un momento indimenticabile, portando a sorpresa sul palco Zendaya, la protagonista di Euphoria, che aveva interpretato dal vivo i brani “All for Us” e “I’m Tired”. Quella performance aveva segnato il suo atteso ritorno musicale dopo oltre sette anni di assenza dalle scene dal vivo.

La terza stagione e la distribuzione in Italia

A partire dal 13 aprile, i nuovi episodi della terza stagione di Euphoria saranno disponibili anche per il pubblico italiano. La serie verrà trasmessa con un episodio a settimana sulle piattaforme Hbo Max, Sky e NOW. Su Hbo Max, servizio di proprietà di Warner Bros, gli abbonati avranno inoltre la possibilità di accedere all'intera serie, poiché resteranno disponibili anche le prime due stagioni, consentendo una visione completa e integrata degli episodi precedenti.

La partecipazione attiva della piattaforma in lanci esclusivi come questo sottolinea l’indiscutibile impatto di Euphoria nel panorama delle serie contemporanee. La produzione ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica grazie a una narrazione avvincente e alla sua capacità di interagire con alcuni degli spazi eventi più seguiti a livello globale, come appunto il Coachella Valley Music and Arts Festival, consolidando la sua posizione di fenomeno culturale.

Musica, Zendaya e il legame con il festival

Nel corso delle sue prime due stagioni, Euphoria ha consolidato un forte rapporto con la scena musicale internazionale, grazie anche al contributo fondamentale del compositore e cantante Labrinth. Tuttavia, per la terza stagione, la colonna sonora non vedrà la partecipazione diretta di Labrinth, segnando così una svolta significativa rispetto al passato. L’artista britannico, che aveva collaborato strettamente con la produzione nei precedenti capitoli e aveva contribuito a dare un’impronta sonora distintiva alla serie, non figura tra i nomi coinvolti per le musiche dei nuovi episodi.

Zendaya, l’interprete principale della serie, ha già dimostrato il suo profondo legame con la musica di Euphoria: la sua performance improvvisata durante il Coachella 2023 era stata accolta con enorme entusiasmo dal pubblico presente.

Oggi, l’annuncio della premiere della terza stagione al festival californiano rafforza ulteriormente i rapporti tra la serie e i grandi eventi musicali statunitensi, confermando la volontà di mantenere Euphoria al centro della scena pop internazionale anche nel suo terzo ciclo di episodi, consolidando la sua influenza culturale e mediatica.