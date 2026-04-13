Manca un mese all'Eurovision Song Contest 2026, e l'attesa per l'evento musicale più seguito d'Europa si fa sempre più palpabile. L'Austria si prepara ad accogliere la settantesima edizione della competizione, che vedrà l'Italia sognare un nuovo trionfo, a cinque anni di distanza dalla memorabile vittoria dei Måneskin. Le prime previsioni degli esperti indicano la Finlandia come la grande favorita per la vittoria finale. Il duo composto da Linda Lampenius e Pete Parkkonen, con il brano 'Liekinheitin', si presenta con una proposta musicale innovativa e accattivante, un'originale fusione di rock, musica classica e dance che promette di conquistare il pubblico europeo.

Le previsioni e i favoriti per il podio

Gli analisti del settore hanno attentamente valutato le probabilità, individuando nella Finlandia la nazione con le maggiori possibilità di aggiudicarsi il prestigioso trofeo, con una quota di 2,75. Il Paese scandinavo, deciso a conquistare il gradino più alto del podio per la seconda volta nella sua storia, punta tutto sull'originalità e la forza interpretativa del suo duo. Ma gli occhi sono puntati anche sulla Francia, che emerge come una delle possibili e più interessanti sorprese di questa edizione. A rappresentarla sarà Monroe, un'artista già ampiamente conosciuta dal grande pubblico grazie alla sua vittoria nel celebre programma televisivo 'Prodigi'.

Con la sua intensa ballata intitolata 'Regarde', quotata a 7,50, la giovanissima cantante francese tenterà l'impresa di riportare la Francia sul tetto d'Europa, un successo che manca da quasi cinquant'anni, precisamente dal 1977.

Le ambizioni dell'Italia e le sue possibilità di successo

L'Italia, con il suo rappresentante Sal Da Vinci e il brano 'Per sempre sì', nutre serie speranze di ben figurare nella competizione. Le stime attuali indicano che il nostro Paese ha concrete probabilità di assicurarsi un posto nella prestigiosa Top Ten, con un'ipotesi quotata a 1,57. Le chance di un piazzamento ancora più elevato, tra i primi cinque classificati, sono valutate a 3,00, mentre l'eventualità di vedere l'artista campano salire sul podio, conquistando un posto nella Top 3, è quotata a 4,00.

Un dato particolarmente significativo e incoraggiante riguarda il successo internazionale del brano italiano: 'Per sempre sì' è, tra tutti quelli in gara, il più ascoltato a livello mondiale sulla piattaforma Spotify. Questo straordinario riscontro di pubblico, che ha reso la hit sanremese già virale sui social media, è un chiaro segnale del grande apprezzamento che l'artista e la sua musica stanno riscuotendo. Se questo enorme successo di streaming si dovesse tradurre in un massiccio televoto, l'Italia potrebbe centrare una storica vittoria a cinque anni dal trionfo dei Måneskin, un'eventualità che gli esperti quotano a 9,00, rendendola un'ipotesi affascinante e concreta.

Sal Da Vinci: l'artista che rappresenta l'Italia

Sal Da Vinci è un artista originario della Campania, la cui lunga e apprezzata carriera lo ha reso una figura di spicco nel panorama musicale italiano. La sua partecipazione a numerosi festival e programmi televisivi ha messo in luce la sua notevole versatilità e la sua peculiare capacità di fondere sapientemente la tradizione musicale con elementi di innovazione nelle sue interpretazioni. Il suo brano 'Per sempre sì' ha già ottenuto un notevole successo, affermandosi come una vera e propria hit e diventando rapidamente virale sui social media. Questo riscontro ha ulteriormente consolidato la sua popolarità, estendendola anche a un pubblico internazionale e ponendolo sotto i riflettori in vista dell'importante appuntamento europeo.