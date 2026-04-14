A ventisette anni dalla sua uscita, Eyes Wide Shut, l’ultimo film di Stanley Kubrick, torna nelle sale italiane dal 4 al 6 maggio. Lucky Red ripropone questo capolavoro postumo, tra i titoli più discussi.

Celebre per il suo carattere enigmatico e le note del Valzer di Dmitrij Šostakovič, il film vede protagonisti Tom Cruise e Nicole Kidman. Ispirato al romanzo Doppio sogno di Arthur Schnitzler, la pellicola è una pietra miliare della filmografia kubrickiana, esplorando desiderio, ipocrisia sociale e paure dell’animo umano.

Trama e impatto

La trama narra una crisi profonda: la confessione di Alice scatena la gelosia ossessiva di William, spingendolo verso esperienze trasgressive.

Il percorso culmina nella riscoperta del legame con la compagna, ponendo interrogativi attuali su desideri e paure individuali. Stilisticamente, il film si distingue per l’atmosfera onirica e la cura delle inquadrature, tipiche di Kubrick. Fin dall’esordio, generò ampie discussioni, affermandosi come riflessione sulla crisi di coppia e l'alienazione contemporanea.

L'eredità di Kubrick

Eyes Wide Shut è l’ultimo contributo di Stanley Kubrick al cinema, un testamento artistico. Il regista ha esplorato la psicologia dei personaggi. Il romanzo Doppio sogno, ambientato nella Vienna di inizio Novecento, fu trasposto da Kubrick in un contesto contemporaneo, offrendo una prospettiva universale sulle dinamiche di coppia e le fragilità dell’essere umano.

La colonna sonora amplifica la tensione e l’atmosfera sospesa. La riproposizione di Eyes Wide Shut è un’occasione significativa per tutte le generazioni di (ri)scoprire un’opera storica e senza tempo.