Il Far East Film Festival di Udine accoglie Fan Bingbing, icona della cinematografia cinese, protagonista del 1° maggio. L’attrice riceverà il prestigioso Golden Mulberry Award for Outstanding Achievement, un riconoscimento per la sua affermazione internazionale e il contributo alla cinematografia asiatica. La cerimonia si terrà al Teatro Nuovo, in apertura alla proiezione europea di Mother Bhumi, il film malaysiano diretto da Chong Keat Aun, in programma alle ore 19. Nel film, Fan Bingbing interpreta una contadina cinese che affronta le sfide della burocrazia e le antiche pratiche sciamaniche, offrendo uno spaccato sulla vita della sua comunità.

Le giornate del festival si annunciano ricche di eventi e proiezioni. Il 2 maggio, Yuen Woo‑ping, figura di spicco nei film d’azione asiatici, sarà insignito del Gelso d’Oro alla Carriera. Questo premio sarà consegnato in occasione della proiezione del film di chiusura, Blades of the Guardians: Wind Rises in the Desert. Il programma include varie anteprime attese: tra le proposte italiane spiccano Tokyo Taxi di Yamada Yoji e Tunnels: Sun in the Dark di Bui Thac Chuyen. Sul fronte internazionale, sarà presentata l’anteprima di The King’s Warden di Chang Hang‑jun. Il programma include anche restauri classici quali In the Wink of an Eye di Mike De Leon, Macho Dancer di Lino Brocka e Good Neighbors di Lee Hsing.

Nel pomeriggio, l’atmosfera si animerà con il tradizionale Cosplay Contest, un evento gratuito e aperto a tutti, che si terrà nelle Loggia di San Giovanni e Loggia del Lionello nel cuore di Udine.

La storia e l’evoluzione del Far East Film Festival

Il Far East Film Festival, organizzato dal Centro Espressioni Cinematografiche (CEC) di Udine, si distingue per la sua capacità di raccontare l’Asia attraverso il cinema. Nato nel 1998 come monografia sulla cinematografia di Hong Kong, l’evento ha compiuto un salto acrobatico, espandendo rapidamente i suoi orizzonti. In dodici mesi, il festival ha cambiato nome e ha allargato la sua mappa geografica, abbracciando la produzione di tutto il Sud-est asiatico e dell’Estremo Oriente.

Questa evoluzione ha segnato una crescita costante e una crescente attenzione alle identità culturali, sociali e storiche delle nazioni rappresentate.

Nel corso degli anni, il FEFF ha consolidato un dialogo felice e ininterrotto tra l’Asia e l’Europa, affermandosi come uno degli appuntamenti internazionali più significativi dedicati alle culture cinematografiche orientali. Le trasferte in Oriente hanno permesso di approfondire le molteplici anime dell’Estremo Oriente, offrendo al pubblico europeo prospettive e narrazioni spesso inedite. Oggi, il festival mantiene una rocciosa linea di continuità, apprezzata per la sua capacità di proporre una visione aggiornata, inclusiva e articolata dei cambiamenti culturali in Asia.

La minuscola Udine, timida eppure sfrontata, è diventata un punto di riferimento per la scoperta delle megalopoli asiatiche e delle loro espressioni.

Riconoscimenti, protagonisti e impatto culturale

Il Golden Mulberry rappresenta, per ogni edizione, un simbolo di riconoscimento per i protagonisti che contribuiscono alla diffusione e alla qualità del cinema asiatico. La presenza di Fan Bingbing, una delle interpreti più celebri del continente, conferisce ulteriore visibilità all’edizione e sottolinea l’importanza del festival. Parallelamente, il premio alla carriera a Yuen Woo‑ping evidenzia l’attenzione del FEFF verso figure di riferimento dell’industria audiovisiva orientale, la cui influenza si estende a livello mondiale.

Il festival non è solo un evento cinematografico, ma un vero e proprio motore culturale che coinvolge attivamente la città di Udine. Le proiezioni e le attività collaterali, come il popolare Cosplay Contest, trovano spazio nei luoghi più simbolici del centro storico. Questo approccio valorizza la città, affermatasi come un crocevia culturale tra l’Europa centrale e l’Estremo Oriente, promuovendo scambi attraverso il cinema.