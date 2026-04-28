Il Gran Teatro La Fenice di Venezia è al centro di un acceso dibattito che vede contrapporsi la difesa politica della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi e la denuncia della RSU per le minacce ricevute dai lavoratori. Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, è intervenuto pubblicamente in difesa di Venezi, definendola «brava e giovane» e sostenendo che sia giunto il momento in cui «chi è bravo può andare avanti anche se non è di sinistra». Questa dichiarazione si inserisce nelle polemiche scaturite dalle recenti scelte di gestione del celebre teatro veneziano, in particolare dopo la nomina e le successive contestazioni riguardanti sia la figura della direttrice che le dinamiche interne all'istituzione.

Contemporaneamente, la Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU) del Teatro La Fenice ha lanciato un allarme, denunciando che le lavoratrici e i lavoratori stanno ricevendo, soprattutto sui social media, «valanghe di insulti e minacce, anche di morte». Per tutelare il personale da questa «inutile meschinità», la RSU ha già provveduto a rivolgersi ai propri uffici legali. La nota sindacale ha inoltre chiarito con fermezza che i rappresentanti dei lavoratori «mai e sottolineiamo mai» hanno offeso o calunniato la Maestra Venezi o qualsiasi altra persona o istituzione. L'istanza sindacale, protrattasi per sette mesi, è stata costantemente e unicamente finalizzata al «ripristino di quella ordinaria prassi consolidata che garantisce un clima di fiducia e rispetto, presupposto indispensabile per la gestione di un Teatro e che garantisce la più alta resa artistica possibile».

Il ruolo del Gran Teatro La Fenice e il contesto istituzionale

Il Gran Teatro La Fenice rappresenta un'istituzione culturale di primaria importanza per Venezia e per il panorama musicale internazionale. Fondato nel 1792 e più volte ricostruito, anche a seguito di due incendi nel Novecento, il teatro è un simbolo della città lagunare. Ospita stagioni liriche, sinfoniche e di balletto di risonanza mondiale, coinvolgendo artisti di alto profilo e fungendo da punto di incontro tra tradizione e innovazione musicale.

Le nomine ai vertici artistici della Fenice sono da sempre oggetto di un ampio dibattito che trascende il mero valore artistico dei direttori, toccando implicazioni politiche e gestionali.

Nel corso della sua storia, la direzione del teatro è stata affidata a personalità di spicco del settore, mentre la comunità cittadina e le rappresentanze sindacali hanno costantemente richiesto trasparenza e partecipazione nelle decisioni strategiche.

Le minacce ai lavoratori e il dibattito politico

La situazione delineatasi nell'aprile 2026 vede la RSU impegnata in un appello pubblico contro il clima di tensione e le minacce, con l'obiettivo primario di tutelare i lavoratori e salvaguardare l'ambiente interno al teatro. Le dichiarazioni di Bignami, con la loro esplicita connotazione politica, hanno riacceso il dibattito nazionale sui criteri di selezione nelle principali istituzioni culturali italiane.

La RSU, dal canto suo, ribadisce la totale estraneità a qualsiasi forma di attacco personale o istituzionale, sottolineando che tutte le proprie iniziative sono state unicamente volte a garantire le migliori condizioni per l'attività artistica e professionale.

La vicenda evidenzia il delicato equilibrio tra l'autonomia delle scelte artistiche, la trasparenza gestionale e il clima di lavoro all'interno di una realtà che si trova costantemente sotto i riflettori mediatici e politici. Il Gran Teatro La Fenice, nel tempo, si è affermato per la qualità delle sue produzioni, la ricchezza della sua programmazione e il valore delle professionalità impiegate, confermandosi un punto di riferimento imprescindibile per la cultura musicale in Italia e in Europa.