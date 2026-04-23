Tosca ha presentato a Roma il 23 aprile 2026 il suo nuovo album, "Feminaè". Il disco, a quattro anni dal precedente, è un progetto musicale e sociale sulla consapevolezza e memoria delle donne. L'artista lo ha descritto come “un disco della consapevolezza rivolta a tutte le donne”. Prodotto da Joe Barbieri (Leave Music/Sony Music), l'album contiene dieci brani inediti che esplorano storie, emozioni e battaglie del mondo femminile, attraverso generazioni e culture. Tra i collaboratori: Mirna Kassis, Karima, Rossana Casale e Patrizia Laquidara. L'intento, ha dichiarato Tosca, è “dare voce a testimoni autentiche della storia delle donne, spesso dimenticate o lasciate da parte”.

Il progetto "Feminaè"

Durante la presentazione, Tosca ha spiegato che "Feminaè" nasce dall'ascolto di testimonianze, raccolte in viaggi e incontri. I brani affrontano temi cruciali: maternità, resilienza, solidarietà tra donne e lotta per i diritti civili. L'artista ha rimarcato: “Ho voluto che ogni canzone fosse una sorta di racconto–documento, capace di restituire una memoria collettiva – perché è importante ricordare chi sono state queste donne e cosa ci hanno lasciato”.

L'album intreccia sonorità tradizionali e contemporanee, alternando canzoni originali a reinterpretazioni di canti popolari da Italia e estero. Attenzione particolare è dedicata all'inclusione e alla trasversalità culturale.

La produzione di Joe Barbieri conferisce al progetto una ricercatezza sonora che esalta l'unicità vocale e interpretativa di Tosca.

La carriera di Tosca

Tosca (Tiziana Donati) è un'artista italiana apprezzata per versatilità e impegno nella valorizzazione musicale. Ha collaborato con numerosi musicisti italiani e internazionali, distinguendosi in progetti teatrali e sociali. Riconoscimenti includono il Premio Tenco e la partecipazione al Festival di Sanremo. "Feminaè" si inserisce nel percorso di Tosca come ulteriore testimonianza del suo interesse per musica, ricerca e dialogo tra culture.

L'album è accompagnato da iniziative parallele con scuole, centri culturali e associazioni per la tutela dei diritti delle donne. Queste attività mirano a stimolare incontri, workshop e laboratori sull'ascolto e la condivisione di esperienze legate all'universo femminile.