La Milano Design Week 2026 vede Palazzo Fendi ospitare l'anteprima della Fendi Baguette 26424 Re‑Edition, elevando la borsa a opera d'arte. Ideata da Maria Grazia Chiuri, la collezione, esposta dal 19 aprile 2026, è immersa in una scenografia con il packaging protagonista. Ogni Baguette è custodita in una speciale box in legno, evocando le casse d'arte. Questo allestimento per il Salone del Mobile 2026 narra il viaggio della borsa tramite custodie sospese e movimentate, con video che evocano il ritmo dell'atelier Fendi. Il percorso culmina con la Baguette come oggetto da collezione, trasformando la cassa in simbolo di innovazione e artigianalità.

La riedizione di Chiuri celebra una delle borse più iconiche del brand romano, del 1997. Il nome Baguette deriva dalla forma, da portare sottobraccio come il pane francese. La collezione offre venti modelli, sei esclusivi per Palazzo Fendi a Milano durante il Salone del Mobile. L'installazione eleva l'accessorio a simbolo di artigianalità e innovazione, promuovendo un dialogo tra moda, arte e design. Maria Grazia Chiuri ha dichiarato: “Ogni creazione Re‑Edition è presentata in una speciale box in legno, ispirata alle casse d’arte”.

La Baguette: un’icona tra moda e arti visive

Introdotta nel 1997 da Silvia Venturini Fendi, la Baguette è divenuta emblema della maison, tra gli accessori più riconoscibili e ambiti.

Il suo design essenziale e distintivo, con la versatilità delle varianti, ne ha decretato il successo. Negli anni, la borsa è stata reinterpretata con edizioni limitate, materiali innovativi e collaborazioni con artisti, confermando la capacità di Fendi di fondere tradizione artigianale e innovazione. La presentazione della Baguette 26424 Re‑Edition al Salone del Mobile, in un contesto installativo, sottolinea il legame tra moda e arti visive nel percorso Fendi.

Palazzo Fendi: crocevia di moda, arte e design

Nel cuore di Milano, Palazzo Fendi è spazio emblematico per la maison romana. Durante la Milano Design Week, il palazzo diventa un hub culturale, ospitando eventi e installazioni che esplorano le interconnessioni tra moda, design e arte contemporanea.

L’edizione 2026 del Salone del Mobile evidenzia la sinergia, con la collezione Re‑Edition e il suo allestimento in un calendario ricco di appuntamenti, attirando professionisti e appassionati. L’unione tra valore storico, installazione sperimentale e rilancio di un’icona rafforza la reputazione Fendi nel design internazionale.