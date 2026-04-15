Un muro contro muro tra la direzione del Teatro La Fenice e le rappresentanze sindacali dei lavoratori segna il primo incontro della nuova RSU. Le trattative sono state dichiarate ferme a causa dello stato di agitazione legato alla nomina di Beatrice Venezi a direttrice musicale. I sindacati hanno richiesto un ampliamento dell'organico, ma la direzione ha ufficialmente comunicato l'intenzione di non avviare alcun confronto su temi contrattuali e organizzativi finché persisterà la protesta.

Questa posizione è stata etichettata dalle sigle sindacali come "un inaccettabile ricatto", evidenziando come sia intollerabile che la gestione della Fondazione venga di fatto paralizzata quale forma di ritorsione contro il dissenso espresso dalle maestranze.

La governance della Fenice ha, dal canto suo, ribadito la propria linea, congelando ogni confronto sindacale fino alla risoluzione della contestazione sulla nomina di Venezi, ratificata dal Consiglio di indirizzo presieduto dal sindaco Luigi Brugnaro. La musicista guiderà l'orchestra per un mandato quadriennale a partire da ottobre 2026. Il sovrintendente Nicola Colabianchi ha difeso la scelta, definendola "un investimento sul futuro" e sottolineando la coerenza del profilo con l'identità del teatro.

Le ragioni del dissenso e le richieste sindacali

Le organizzazioni sindacali – Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal – esprimono una ferma opposizione alle modalità di nomina di Beatrice Venezi, giudicate prive di trasparenza e poco in linea con la storia e i valori della Fenice.

Le proteste coinvolgono anche numerosi orchestrali e una parte del pubblico, che ha recentemente chiesto le dimissioni del sovrintendente Colabianchi. Il clima di tensione ha bloccato le relazioni industriali, ferme dall'ultimo incontro negoziale risalente all'8 ottobre scorso, al quale aveva partecipato anche il sindaco di Venezia.

Tra le istanze principali avanzate dai sindacati spicca la richiesta di reinternalizzare il laboratorio di sartoria, i cui lavoratori versano in condizioni di precarietà da anni. Vi è inoltre una critica generale verso quella che viene percepita come una "paralisi gestionale", attuata in risposta al dissenso interno. I sindacati sottolineano con forza che "il recente voto di riconferma dei delegati RSU dimostra che le lavoratrici e i lavoratori non si lasciano intimidire".

La Fenice: scelte artistiche e sfide future

Il Teatro La Fenice, uno dei più prestigiosi d'Italia, si trova ad affrontare una fase cruciale della sua storia recente. L'ufficializzazione della nomina di Venezi rappresenta non solo un punto di svolta nella direzione artistica dell'ente, ma anche un significativo fattore di attrito con una parte consistente delle maestranze e della comunità cittadina. La scelta di affidare la direzione musicale a una figura come Venezi – diplomata al Conservatorio di Milano e considerata un simbolo della promozione femminile nel settore – è stata giustificata dalla governance come coerente con le prospettive internazionali e la missione del teatro, dopo la ratifica del Consiglio di indirizzo.

Il teatro, rinato dopo l'incendio del 1996 e riaperto nel 2003, ha sempre ricoperto un ruolo centrale nella vita culturale di Venezia. La situazione attuale evidenzia la complessità della gestione dei grandi enti culturali e la necessità di bilanciare scelte artistiche e consenso interno. Resta da vedere come si evolverà il confronto tra sindacati e direzione, un dialogo che, al momento, rimane sospeso in attesa di sviluppi sulla controversa vicenda legata a Beatrice Venezi.