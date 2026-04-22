Il Festival delle Donne di Assuan ha inaugurato la sua nuova edizione con un sentito omaggio ad Aziza Amir, figura di spicco e riconosciuta pioniera del cinema egiziano. La rassegna, che si tiene nella storica città di Assuan, rappresenta uno degli appuntamenti più significativi per la cultura cinematografica al femminile nell’intera area nordafricana.

L’apertura, avvenuta il 21 aprile 2026, ha visto la partecipazione di numerosi ospiti nazionali e internazionali e il conferimento di un riconoscimento speciale alla memoria di Amir. Il festival pone al centro del proprio programma la valorizzazione del contributo delle donne nell’industria cinematografica, offrendo proiezioni di film diretti, prodotti o interpretati da registe e attrici, e organizzando incontri di approfondimento sulle sfide e le prospettive future del settore.

Aziza Amir: la pioniera del cinema egiziano

Aziza Amir, celebrata quest’anno dal Festival delle Donne di Assuan, è stata una figura chiave nella storia del cinema egiziano. Nata all’inizio del Novecento, Amir ha ricoperto i ruoli di regista, produttrice e attrice, firmando nel 1927 il film "Laya Zaman ya Hob", considerato la prima pellicola egiziana realizzata e prodotta da una donna. Il suo impegno nella promozione della presenza femminile nella settima arte ha segnato profondamente il panorama culturale egiziano, tanto da essere riconosciuta ancora oggi come modello di emancipazione e innovazione.

Nel corso della serata d’inaugurazione, organizzatori e ospiti hanno sottolineato il ruolo fondamentale di Amir con parole di apprezzamento, ricordando come "la sua opera continui a ispirare generazioni di donne cineaste" e come "ha aperto la strada, mostrando che il cinema può essere uno spazio di libertà e creatività per tutte".

L’omaggio prende la forma di una retrospettiva sui film che hanno segnato la sua carriera e su produzioni che riflettono sui temi dell’identità femminile nella società contemporanea.

Il Festival delle Donne di Assuan: programma e obiettivi

La manifestazione di Assuan si articola su più giornate e propone una selezione di opere internazionali, laboratori e tavole rotonde dedicate all’empowerment femminile e alle questioni di genere nel cinema. Oltre alle proiezioni, sono in programma incontri con registe, workshop di scrittura e masterclass dedicate alle più giovani aspiranti professioniste del settore.

L’evento, sostenuto da istituzioni culturali egiziane e da partner internazionali, si conferma tra le iniziative principali della regione per promuovere il dialogo interculturale e la rappresentanza delle donne nel mondo del cinema.

Assuan, città ricca di storia e crocevia di scambi culturali sul Nilo, offre un contesto unico per lo svolgimento di questa rassegna, sottolineando il valore della cultura come strumento di crescita sociale.