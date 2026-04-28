Il Festival dei Due Mondi di Spoleto si appresta a inaugurare la sua 69ª edizione con un profondo omaggio al suo fondatore, il celebre maestro Gian Carlo Menotti. Sotto la guida attenta del direttore artistico Daniele Cipriani, l'evento di apertura sarà l'opera “Vanessa” di Samuel Barber, un capolavoro lirico il cui libretto fu scritto dallo stesso Menotti. Le rappresentazioni si terranno dal 26 giugno al 12 luglio, segnando l'inizio di un programma ricco e variegato. Il cartellone completo, presentato ufficialmente nella capitale, Roma, è stato concepito per unire armoniosamente tradizione e contemporaneità, un equilibrio reso possibile anche grazie alla preziosa consulenza di Leo Muscato per il settore del teatro e dell’opera, e di Beatrice Rana per la programmazione della musica classica.

Radici Profonde e Nuove Direzioni: Il Cuore del Festival

Il tema centrale e ispiratore scelto per questa edizione è “Radici”, come ha sottolineato con enfasi il direttore artistico Daniele Cipriani durante la conferenza stampa di presentazione. Il programma si distingue per la sua ampia e coinvolgente offerta multidisciplinare, che abbraccia diverse espressioni artistiche: dall'opera alla musica sinfonica, dalla danza alla prosa, includendo inoltre innovative performance site specific, esposizioni di arte visiva e stimolanti incontri culturali. Tra i nomi di spicco che animeranno le serate del festival, spiccano la presenza di Yannick Nézet‑Séguin alla guida della prestigiosa London Symphony Orchestra e l'acclamata pianista Yuja Wang.

Il gran concerto finale sarà affidato alla direzione magistrale di Gianandrea Noseda con la Filarmonica del Teatro Regio di Torino, che proporrà un repertorio eclettico e affascinante, con brani di Menotti, Bernstein e Dvořák.

Pop in Chiave Sinfonica e la Promozione dei Giovani Talenti

La 69ª edizione del Festival dei Due Mondi riserverà un posto d'onore anche a due figure iconiche del panorama pop internazionale, che si esibiranno in una suggestiva chiave sinfonica. Il 30 giugno, il carismatico Mika incanterà il pubblico con lo spettacolo “Mika Symphonique”, accompagnato dalla potenza dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna e dalla maestria del Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto.

Successivamente, il 9 luglio, sarà la volta di Arisa, che si esibirà nella magnifica cornice di Piazza Duomo con un programma esclusivo e appositamente creato per l’evento, promettendo un'esperienza indimenticabile. Il festival si impegna con dedizione anche nella valorizzazione dei giovani talenti emergenti attraverso l’Academy, un'iniziativa fondamentale che offre a musicisti under 35 l'opportunità unica di esibirsi al fianco di grandi nomi, promuovendo attivamente e valorizzando il dialogo tra diverse generazioni di artisti e assicurando un futuro dinamico e vibrante alla scena culturale.

Le anticipazioni sul ricco cartellone e sui protagonisti annunciati hanno trovato piena conferma, delineando un'edizione del Festival dei Due Mondi che si preannuncia ricca, diversificata e pronta a celebrare l'arte in tutte le sue molteplici e affascinanti forme.