La 69ª edizione del Festival dei Due Mondi di Spoleto si apre il 26 giugno e proseguirà fino al 12 luglio 2026, confermando il suo ruolo di appuntamento di spicco nel panorama culturale europeo. Sotto la direzione artistica di Daniele Cipriani, la kermesse adotta il tema delle “Radici”, inteso come filo conduttore e dichiarazione d’intenti: rileggere la forza del passato in chiave contemporanea e stimolare il cambiamento attraverso l’arte. Il programma si estende per 17 giorni, con 100 performance, tra cui sette prime mondiali e nove produzioni originali create per il Festival, coinvolgendo oltre 1.000 artisti provenienti da 27 Paesi.

L’offerta spazia dal teatro alla danza, dalla musica all’arte visiva, con l’obiettivo di creare un ponte tra linguaggi classici e pop, rendendo il pubblico parte integrante dell’esperienza artistica.

Gli eventi si svolgeranno negli iconici spazi storici di Spoleto, tra cui il Teatro Romano, Piazza Duomo, il Teatro Caio Melisso e la Basilica di San Salvatore, sito UNESCO che riapre al pubblico dopo un decennio. Saranno coinvolte anche aree meno convenzionali come il Giardino di Palazzo Campello e il cortile della Rocca Albornoziana. L’inaugurazione sarà affidata a “Vanessa” di Samuel Barber, con libretto di Gian Carlo Menotti, in un nuovo allestimento curato da Leo Muscato. Al fondatore del Festival saranno dedicati numerosi omaggi, inclusa la Maratona Menotti, un concerto di quasi 24 ore per celebrare il 115° anniversario della sua nascita.

Beatrice Rana, consulente musicale della manifestazione, ha sottolineato come «accanto ai grandi nomi della musica classica internazionale, Yannick Nézet‑Séguin, Gianandrea Noseda, Arcadi Volodos, Yuja Wang, Mario Brunello, Giovanni Sollima fra gli altri, trovano spazio giovanissimi artisti destinati a segnare il panorama musicale dei prossimi decenni». Parte integrante del Festival sarà la Due Mondi Academy, un programma di formazione che selezionerà giovani musicisti under 35 da tutto il mondo, offrendo loro l’opportunità di esibirsi nei Concerti di Mezzogiorno.

Spettacoli, musica e nuove espressioni artistiche

L’offerta artistica di questa edizione mira a superare i confini tradizionali, coinvolgendo pubblici eterogenei e aprendo la programmazione a icone del pop internazionale come Mika e Arisa.

La prosa vedrà la partecipazione di grandi registi come Peter Stein con “Platonov” di Cechov, Giuseppe Fiorello in “Educazione sentimentale” di Ivan Cotroneo, e produzioni internazionali quali la compagnia norvegese-statunitense Wakka Wakka e l’omaggio teatrale a Samuel Beckett a cura della compagnia #SIneNOmine della Casa di Reclusione di Spoleto. Per la danza, si annunciano la prima europea di “This is Rambert”, la celebrazione del centenario di Robert Rauschenberg con la Trisha Brown Dance Company e il Merce Cunningham Trust, e la prima italiana di “Du bout des lèvres” di Benjamin Millepied. Tra le novità, il flamenco di Rocío Molina e José Manuel Ramos Oruco. Nel campo dell’arte, l’installazione monumentale di Giuseppe Penone in Piazza Pianciani, l’opera in bronzo “Le foglie delle radici”, sarà anche il manifesto del Festival, affiancata da una mostra diffusa dedicata all’artista.

Non mancherà un tributo a Dario Fo con un’esposizione sulle sue “macchine teatrali”.

Tra identità, formazione e patrimonio culturale

L’edizione 2026 rafforza la volontà di connettere i temi identitari con le sfide della contemporaneità. La Due Mondi Academy, con i suoi percorsi per giovani musicisti internazionali, contribuisce a formare nuovi talenti e pubblici, in sintonia con il ricordo degli “anni d’oro” evocato dalla presidente onoraria Anna Fendi, che ha confermato il suo impegno a sostenere il successo della manifestazione. L’espansione delle arti visive e l’introduzione di una sezione dedicata alla letteratura rappresentano passaggi cruciali, rendendo quest’ultima parte centrale della programmazione e ampliando ulteriormente la platea del festival.

La manifestazione è concepita per essere un “Festival tutti i giorni”, superando l’idea di un evento concentrato solo nei fine settimana, come evidenziato durante la recente anteprima al Senato, che ha anche celebrato la collaborazione tra Spoleto e Roma. Un’attenzione particolare è rivolta alla salvaguardia del patrimonio locale, testimoniata dal restauro di arazzi storici appartenuti alla regina Cristina di Svezia e conservati dal Comune. Attuale e trasversale è anche il tema dell’intelligenza artificiale nell’arte, già oggetto di eventi e incontri a Spoleto, con un focus sui profili etici e le future prospettive della creatività. La chiusura del Festival, il 12 luglio, sarà affidata al Maestro Gianandrea Noseda con la Filarmonica del Regio di Torino, che eseguirà musiche di Menotti, Bernstein e Dvorák, riaffermando il legame tra radici storiche, innovazione e apertura internazionale.