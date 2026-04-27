Rosario Fiorello ha espresso pubblicamente il suo fermo dissenso contro l'ipotesi di vendita del Teatro delle Vittorie, uno degli spazi più emblematici e storici dello spettacolo televisivo italiano, situato a Roma in via Col di Lana. Il 27 aprile 2026, con un gesto simbolico ripreso in un video su Instagram, Fiorello, affiancato da Fabrizio Biggio, ha affisso all’ingresso del teatro due cartelli recanti le scritte “Questo teatro non è in vendita” e “Questo teatro non si dovrebbe vendere”.

Nel video, lo showman ha dichiarato con forza: “È un crimine contro la storia dello spettacolo italiano.

Questo teatro non si dovrebbe vendere, non si dovrebbe neanche pensare di venderlo, per quello che si è vissuto là dentro, per il grande varietà, i grandi Fantastico di Pippo Baudo, e poi Raffaella Carrà, Mina... Tutti i grandi dello spettacolo sono stati qua dentro”. La protesta di Fiorello ha trovato riscontro nella puntata del suo programma, La Pennicanza, che nella stessa giornata è partita proprio dal Teatro delle Vittorie alle 13:45, in un chiaro segno di solidarietà e mobilitazione contro l'alienazione dello storico edificio.

L’iniziativa di Fiorello segue un appello lanciato da Renzo Arbore, il quale, in un'intervista pubblicata precedentemente, aveva definito la possibile vendita come “avvilente” e aveva invitato Rosario a mobilitarsi, suggerendo di spostare La Pennicanza all'interno del teatro.

Questa azione si inserisce in una più ampia mobilitazione che vede coinvolte diverse figure di spicco del mondo dello spettacolo e della cultura italiana, unite nella difesa di un patrimonio comune.

L'appello per la salvaguardia del Teatro delle Vittorie

Parallelamente all'azione di Fiorello, un comitato denominato “Salviamo il Teatro delle Vittorie”, composto da dipendenti ed ex dipendenti Rai, ha promosso un significativo appello pubblico sulla piattaforma Change.org. Tra i firmatari dell'iniziativa figurano personalità di rilievo come il conduttore Flavio Insinna, il direttore d’orchestra Enrico Melozzi e lo scenografo Gaetano Castelli. Il comitato ha evidenziato il ruolo cruciale che il teatro ha rivestito nel panorama televisivo e culturale del Paese, chiedendo non solo di bloccare la vendita, ma anche di rilanciare la sua funzione produttiva e di intitolarlo a Pippo Baudo, figura iconica della Rai che ha profondamente segnato la storia degli spettacoli televisivi realizzati in questo storico spazio.

Il Teatro delle Vittorie è universalmente riconosciuto dagli addetti ai lavori e dagli appassionati come un vero e proprio “tempio della Tv”, un crocevia fondamentale per generazioni di artisti, tecnici e autori. Tuttavia, secondo quanto espresso dal comitato, negli ultimi anni la struttura ha subito un progressivo ridimensionamento della sua vocazione originaria e un disinvestimento tecnologico che ne ha compromesso la piena funzionalità e le prospettive future. L'appello si rivolge alla dirigenza Rai, agli organismi di vigilanza, al Ministero della Cultura e al Ministero dell’Economia, sollecitando l'adozione di un piano chiaro di investimenti strutturali e tecnologici volto alla ristrutturazione e al rilancio del teatro, affinché possa recuperare la sua centralità nel panorama dello spettacolo.

Memoria e futuro dello spettacolo italiano

Il Teatro delle Vittorie non è un semplice immobile, ma rappresenta una parte viva e inestimabile della memoria collettiva italiana e della capacità produttiva del servizio pubblico televisivo. Nel corso dei decenni, ha ospitato alcuni dei programmi televisivi più celebri, inclusi varietà storici come Fantastico, resi leggendari da artisti del calibro di Pippo Baudo, Raffaella Carrà e Mina. La sua ubicazione nel quartiere Delle Vittorie, da sempre considerato uno dei principali poli produttivi della Rai, lo ha reso anche un luogo essenziale per la crescita professionale e creativa di innumerevoli lavoratori del settore.

La richiesta di intitolare il teatro a Pippo Baudo, sostenuta da molteplici personalità e dal comitato promotore, vuole rimarcare il legame indissolubile tra questo spazio e alcune delle figure più influenti della televisione nazionale.

Il dibattito sul futuro del teatro coinvolge non solo le istituzioni, ma l'intera comunità artistica e il pubblico italiano, preoccupati che “dimenticare i gioielli di famiglia” possa equivalere a perdere un pezzo irrinunciabile della storia e della creatività del Paese. Salvare il Teatro delle Vittorie, come sottolineano i promotori dell'appello, significa aprire la Rai a un futuro innovativo e creativo, radicandosi saldamente nella propria storia.