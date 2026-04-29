Una serata di grande musica e profonda emozione ha segnato la celebrazione dei novant’anni del maestro Zubin Mehta, un evento che ha trasformato il suo compleanno in un autentico momento di condivisione e festa con la città di Firenze. Il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, da sempre casa artistica e spirituale del direttore onorario a vita, è stato il palcoscenico naturale di questa indimenticabile ricorrenza. La Sala Grande, gremita in ogni ordine di posti, ha accolto Mehta con applausi scroscianti e prolungati già al suo ingresso, testimonianza tangibile del legame indissolubile e profondo che il maestro ha saputo costruire in decenni con il pubblico fiorentino, un rapporto che trascende la mera dimensione artistica per radicarsi nella storia stessa dell’istituzione.

L'“Inno alla gioia” e i tributi sul palco

Al centro della serata, quale scelta simbolica e potente, ha risuonato la Sinfonia n. 9 di Ludwig van Beethoven. Il suo celebre ‘Inno alla gioia’, intonato sulle parole di Friedrich Schiller, ha vibrato nell’aria come un messaggio universale di pace e fratellanza, toccando le corde più intime dei presenti. Al termine dell’esecuzione, il pubblico è esploso in un’autentica ovazione: oltre dieci minuti di applausi ininterrotti, un vero e proprio tripudio di affetto e ammirazione, con la sala intera in piedi e battimani ritmati che sembravano non voler finire mai. Il maestro, visibilmente commosso dall’intensità del momento, è rimasto a lungo sul podio, salutando più volte la platea.

Durante questa fase di sentiti ringraziamenti, si sono susseguiti i rientri dei solisti e la consegna di omaggi floreali anche ad alcuni membri dell’orchestra e del coro giunti al pensionamento, un gesto di gratitudine per la loro lunga dedizione. Momento particolarmente significativo e toccante è stata la consegna di una bacchetta d’oro, un simbolo di riconoscimento e stima, da parte del sovrintendente Carlo Fuortes e della sindaca Sara Funaro. Questo tributo è stato accompagnato da un corale e caloroso ‘Tanti auguri’ intonato da orchestra e coro, che ha riempito la sala di gioia e affetto. Mehta, profondamente emozionato, ha accolto il tributo con sentita gratitudine, mentre la sindaca gli ha rivolto parole di augurio e il sovrintendente lo ha ringraziato per i lunghi anni dedicati alla musica, auspicandone molti altri ancora.

Una festa condivisa con artisti e istituzioni

A rendere ancora più festoso e memorabile il finale, una spettacolare pioggia di coriandoli dorati ha invaso il palcoscenico, suggellando l’atmosfera di celebrazione e gioia. Sul palco si sono poi riuniti, in un abbraccio collettivo attorno al maestro, numerosi artisti, autorità e amici, tra cui figure di spicco della musica mondiale come Plácido Domingo e Daniel Barenboim, insieme a rappresentanti delle istituzioni civili e religiose. La serata si è infine conclusa con un momento conviviale privato all’interno del teatro, verso cui gli ospiti si sono avviati dopo i saluti sul palco. Un epilogo raccolto e intimo per una celebrazione davvero memorabile, intensa e partecipata, in cui Firenze ha reso un sentito omaggio a uno dei suoi protagonisti più amati e venerati.

Zubin Mehta: un legame indissolubile con la musica e Firenze

La figura di Zubin Mehta, uno dei più celebrati direttori d’orchestra contemporanei, è da decenni un punto di riferimento nel panorama musicale internazionale. Nato a Bombay, la sua carriera è stata costellata di successi e riconoscimenti, portandolo a dirigere alcune delle più importanti orchestre del mondo. Il suo legame storico e affettivo con il Maggio Musicale Fiorentino è particolarmente profondo, culminato nel prestigioso ruolo di direttore onorario a vita. La sua costante dedizione alla promozione della musica classica e la sua straordinaria capacità interpretativa lo hanno reso un’icona, la cui presenza a Firenze è sempre accolta con entusiasmo e venerazione, come dimostrato da questa indimenticabile celebrazione dei suoi novant’anni.