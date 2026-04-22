La Fondazione MAST di Bologna ospita l'importante mostra "Bernd & Hilla Becher. History of a Method", un'esposizione dedicata al celebre duo di fotografi tedeschi, pionieri della documentazione visiva dei paesaggi industriali. Inaugurata il 22 aprile 2026, la rassegna presenta oltre 250 opere, tra fotografie, videoproiezioni, materiali d'archivio e oggetti provenienti dalla collezione degli artisti. L'iniziativa offre una retrospettiva esaustiva sul lavoro di Bernd e Hilla Becher, tra i massimi rappresentanti della fotografia industriale europea.

Il percorso espositivo è stato ideato dalla curatrice fotografica Susanne Lange, in stretta collaborazione con la Fondazione MAST e la vedova degli artisti. La mostra si sviluppa attraverso le sale della fondazione, ricostruendo con un approccio tematico e cronologico lo sviluppo e l'evoluzione del celebre "metodo Becher". Spiccano le iconiche immagini in bianco e nero di edifici industriali – torri dell'acqua, altiforni, strutture minerarie – realizzate tra gli anni Cinquanta e Novanta in Germania, Francia, Belgio, Gran Bretagna e Stati Uniti. Sono esposti anche rari materiali di backstage, appunti originali degli artisti e una selezione di video-interviste che illustrano il loro approccio sistematico e rigoroso.

Il metodo Becher e l'importanza della fotografia industriale

Al centro dell’esposizione si trova il peculiare linguaggio fotografico sviluppato da Bernd e Hilla Becher, caratterizzato dalla serialità e dalla sistematizzazione dello sguardo. Essi furono tra i primi artisti a considerare fabbriche, impianti e strutture architettoniche funzionali come vere e proprie opere d’arte, dando vita a inedite "tipologie visive". Il percorso permette di approfondire il significativo contributo teorico e visivo che i Becher hanno apportato non solo alla fotografia ma all'intera storia dell’arte contemporanea. Il pubblico può apprezzare la meticolosa cura nella scelta dei punti di vista, l’uso metodico della luce e l’attenzione agli elementi ricorrenti delle architetture industriali.

Nel corpus delle opere esposte si percepisce l’invito degli artisti a "rivedere il valore estetico e documentario dei luoghi della produzione".

Nei materiali d'archivio in mostra emerge la rigorosa pianificazione del lavoro dei Becher, che si avvalevano di schede dettagliate, mappe e registrazioni fotografiche sistematiche. Particolarmente significative sono le famose "griglie tipologiche", dove serie di fotografie sono presentate secondo criteri di accostamento formale e funzionale.

La Fondazione MAST e l'eredità culturale dei Becher

L’esposizione si inserisce negli spazi della Fondazione MAST, un'istituzione privata internazionale nata a Bologna nel 2013 e dedicata alla fotografia sull’industria e sul lavoro.

La fondazione promuove mostre, attività educative e incontri, affermandosi come punto di riferimento per la divulgazione della cultura industriale in Italia e in Europa. Gli ambienti del MAST, concepiti per accogliere i grandi formati dei fotografi contemporanei, si rivelano particolarmente idonei a valorizzare l'approccio seriale e museografico dei Becher. L’istituzione bolognese ha già ospitato in passato esposizioni dedicate a grandi interpreti della fotografia industriale internazionale, consolidando la propria reputazione di luogo d’eccellenza per questo genere di iniziative.

La mostra "Bernd & Hilla Becher. History of a Method" offre dunque al pubblico un’occasione unica per approfondire il lavoro di due protagonisti dell’arte fotografica europea, evidenziando il legame profondo tra industria, memoria e rappresentazione visiva. La Fondazione MAST prosegue la sua opera di valorizzazione di archivi e visioni legate al mondo del lavoro, rafforzando il proprio ruolo di laboratorio culturale e artistico nel panorama italiano.