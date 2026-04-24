Frankie hi‑nrg mc, figura autorevole e pionieristica dell'hip hop italiano, fa il suo atteso ritorno sulla scena musicale con il nuovo album intitolato “Voce e batteria”. Questo progetto discografico si distingue per una scelta artistica radicale e coraggiosa: arrangiamenti ridotti all’essenziale, affidati unicamente alla forza espressiva della voce e alla potenza ritmica della batteria. L'artista, con questa mossa controcorrente, intende riportare al centro dell'attenzione il valore intrinseco dei testi e la pregnanza della parola, in un panorama musicale contemporaneo spesso saturo di produzioni complesse e stratificate che rischiano di diluire il messaggio.

Un ritorno alle radici e l'essenza dell'hip hop

L'album “Voce e batteria” si compone di undici brani, ciascuno concepito con una struttura sonora deliberatamente minimale. Questa scelta stilistica evoca e celebra le origini del rap, un genere dove l'impatto comunicativo era affidato a pochi, ma incisivi, elementi. Per dare forma a questa visione, Frankie hi‑nrg mc ha intrapreso una proficua collaborazione con il talentuoso batterista Donato Stolfi. Insieme, hanno ricreato quella dimensione musicale purista in cui la sinergia tra voce e percussioni è sufficiente a esaltare e amplificare i contenuti testuali.

Il progettosi arricchisce ulteriormente grazie a un parterre di collaborazioni stellari, trasformandosi in una vera e propria “festa di parola”.

Tra gli ospiti di spicco che hanno prestato la loro arte figurano nomi di calibro come Jovanotti, Fabri Fibra, Tiziano Ferro, Elisa, Emma, Diodato, Raiz e Lina Simons. A ciascuno di questi artisti è stata concessa piena libertà creativa, permettendo loro di lasciare un segno distintivo e personale, contribuendo così a un'opera collettiva che è al contempo intima e universale.

Il messaggio di “Voce e batteria” e l'esperienza live

Il singolo di lancio, “Pedala e batteria”, realizzato in collaborazione con Jovanotti, incarna perfettamente la nuova direzione intrapresa da Frankie hi‑nrg mc. Attraverso questo brano, l'artista evidenzia come il concetto del “pedalare”, inteso come metafora di progresso e resilienza, sia oggi più attuale e risonante che mai.

L'intero album si propone di offrire una prospettiva rinnovata su brani già noti del repertorio di Frankie hi‑nrg mc, mettendone in luce l'intramontabile attualità e la capacità di narrare una società che, secondo la sua acuta osservazione, non ha compiuto significativi passi avanti, anzi, in alcuni aspetti sembra aver ingranato la retromarcia.

La filosofia essenziale di “Voce e batteria” non si limiterà alla sola dimensione discografica, ma prenderà vita anche sul palco. Un tour dedicato vedrà Frankie hi‑nrg mc e Donato Stolfi protagonisti di una serie di esibizioni dal vivo in diverse città italiane. La formula dello spettacolo sarà anch'essa minimalista ma di grande impatto, focalizzata sulla pura potenza della voce e del ritmo.

L'obiettivo dichiarato è quello di coinvolgere profondamente il pubblico, invitandolo non solo all'ascolto attento dei testi, ma anche a lasciarsi trasportare dall'energia della musica, in un'esperienza che promette di far ballare e, al contempo, stimolare la riflessione.

Frankie hi‑nrg mc: un'icona dell'hip hop italiano

Considerato a pieno titolo uno dei pionieri dell'hip hop italiano, Frankie hi‑nrg mc ha segnato profondamente la scena musicale nazionale sin dalla fine degli anni Ottanta. La sua carriera è stata costantemente caratterizzata dalla profondità e dalla lucidità dei suoi testi, spesso intrisi di un forte impegno sociale e di una capacità unica di analizzare le dinamiche della società contemporanea.

Nel corso degli anni, ha saputo collaborare con un'ampia gamma di artisti, contribuendo in maniera significativa a diffondere il rap presso un pubblico più vasto, pur mantenendo sempre uno stile personale, riconoscibile e inconfondibile. La sua influenza perdura, rendendolo un punto di riferimento imprescindibile per le nuove generazioni e un artista la cui opera continua a essere di stringente attualità.