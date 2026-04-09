Thierry Fremaux, delegato generale del Festival di Cannes, ha commentato l’assenza di film italiani in concorso per l’edizione 2024. Fremaux ha minimizzato la situazione, paragonandola all’assenza dell’Italia dai Mondiali di calcio. “Non è affatto grave, i film italiani torneranno,” ha dichiarato, specificando che non si tratta di una decisione politica o di problemi con la produzione italiana. L’evento si terrà dal 14 al 25 maggio 2024 a Cannes, città francese nota per il suo festival cinematografico, uno dei momenti più significativi per il cinema internazionale.

Fremaux ha precisato che negli ultimi anni la presenza del cinema italiano è stata consistente e che il 2024 rappresenta solo una pausa. Il delegato ha ribadito il suo alto rispetto per la cinematografia italiana, ricordando come Cannes abbia spesso ospitato grandi nomi del cinema italiano in concorso e in altre sezioni. Riguardo ai titoli selezionati quest’anno, Fremaux ha aggiunto che la scelta riflette la qualità e la varietà delle proposte arrivate dalla scena mondiale.

Il legame storico tra Cannes e il cinema italiano

Il Festival di Cannes ha sempre avuto una relazione significativa con il cinema italiano. Registi come Federico Fellini, Michelangelo Antonioni e i fratelli Taviani hanno ottenuto riconoscimenti prestigiosi sulla Croisette.

Negli ultimi venti anni, film italiani come “La stanza del figlio” di Nanni Moretti e “Gomorra” di Matteo Garrone sono stati selezionati e premiati. La pausa forzata del 2024 non interrompe un filo storico che ha visto l’Italia protagonista tra i vincitori e nella programmazione delle diverse sezioni del festival.

L’importanza globale del Festival di Cannes

Cannes rappresenta per l’industria cinematografica internazionale una vetrina di rilievo, capace di lanciare nuovi talenti e consacrare registi affermati. La selezione ufficiale, che include il concorso principale, Un Certain Regard e altre sezioni, accoglie ogni anno centinaia di titoli da tutto il mondo. L’assenza temporanea delle pellicole italiane nel 2024 non incide sulla storica centralità della nazione all’interno del festival, come rilevato anche da molti osservatori. Le parole di Fremaux confermano una visione inclusiva della manifestazione: “I film italiani torneranno.”