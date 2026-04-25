Retequattro inaugura una serie di appuntamenti dedicati ai grandi eventi del Novecento con il docufilm inedito “Fuga da Chernobyl”, in onda domenica 26 aprile alle 17.15. L’iniziativa prende il via in occasione del quarantesimo anniversario dell’incidente di Chernobyl, riconosciuto come il più grave disastro nucleare della storia. Il documentario ricostruisce le cruciali 48 ore successive all’esplosione del reattore quattro della centrale nucleare, avvenuta il 26 aprile 1986. La narrazione mette in luce la drammaticità, il caos e il sacrificio vissuti dalla comunità locale, evidenziando il ruolo decisivo dei primi soccorritori e raccontando i fatti anche attraverso le testimonianze dirette dei sopravvissuti.

Il ciclo prosegue dal 30 aprile, ogni giovedì in seconda serata, con altri docufilm dedicati a snodi della storia mondiale. Tra questi: “Hitler – Ultimo giorno” (30 aprile), “Carlo III: la nascita di un Re” (7 maggio), “Guglielmo Marconi, il Genio del Wireless” (14 maggio), “Fossoli: anticamera per l’Inferno” (21 maggio) e “Generale: rivivendo Carlo Alberto Dalla Chiesa” (28 maggio). Il 1° giugno è in programma una prima visione dedicata a Marilyn Monroe; il 4 giugno la serie si concentra sul D-Day con “Apocalypse: D-Day – Lo sbarco in Normandia”; l’11 giugno si approfondisce la figura di Bobby Kennedy e, in chiusura, il 26 giugno, un documentario sulla strage di Ustica, la cui verità rimane ancora controversa.

Le ore dopo l’esplosione e le conseguenze globali

“Fuga da Chernobyl” documenta nei dettagli la dinamica e le conseguenze immediate dell’incidente, a partire dalla notte dell’esplosione nel complesso in funzione dal 1978. L’evento, classificato di livello sette sulla International Nuclear and Radiological Event Scale (il massimo), ebbe effetti devastanti ben oltre i confini dell’Ucraina sovietica: una nube radioattiva, dagli effetti mai pienamente quantificati, si diffuse grazie ai venti su gran parte dell’Europa occidentale e fino al Nord America, con un impatto epidemiologico e ambientale significativo. La ricostruzione mostra come il pericolo sia stato inizialmente sottovalutato a causa di un tentativo di insabbiamento da parte dei vertici sovietici.

Documenti del KGB, declassificati nel 2021, confermano che già nel 1983 l’impianto veniva considerato “uno dei più pericolosi dell’Urss”. Il film dedica particolare attenzione alla gestione dell’emergenza, ai tempi dell’evacuazione e al tributo personale pagato da chi, con coraggio, tentò di arginare gli effetti della catastrofe.

La narrazione restituisce l’atmosfera di urgenza vissuta nelle quarantotto ore successive, in cui il sacrificio umano si scontra con le difficoltà di comunicazione e con la riluttanza delle autorità ad ammettere la portata dell’incidente. In parallelo, lo spettatore viene guidato attraverso i racconti di chi ha vissuto il disastro da vicino, facendo emergere la dimensione umana della tragedia accanto agli aspetti tecnici e politici.

Verità nascoste e l’eredità del disastro

Il tema delle verità nascoste e delle responsabilità ufficiali ritorna anche in altre produzioni dedicate all’incidente di Chernobyl. Programmi recenti, come “Chernobyl: nuove verità”, propongono l’analisi estesa dei documenti declassificati che hanno permesso di gettare luce sui retroscena della gestione sovietica, sulle preoccupazioni interne ai servizi segreti e sulla scelta politica del silenzio che ha inciso sulle sorti di migliaia di persone. Le indagini contemporanee attribuiscono particolare importanza al prezzo altissimo pagato sia da chi intervenne immediatamente sia dalla popolazione colpita dagli effetti a lungo termine della contaminazione.

L’incidente ha ridefinito il dibattito internazionale sulla sicurezza nucleare, influenzando in modo duraturo le strategie di prevenzione e trasparenza nei decenni successivi. L’impatto resta tangibile: l’area circostante la centrale ospita ancora una zona di esclusione e le storie dei sopravvissuti continuano ad attirare ricercatori, giornalisti e documentaristi da tutto il mondo. La serie di docufilm proposta da Retequattro si inserisce, così, in un solco di approfondimento storico e civico, offrendo al pubblico una panoramica ampia sulle grandi questioni irrisolte del Novecento.