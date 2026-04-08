Fulminacci, cantautore romano tra i più apprezzati della scena musicale italiana, ha annunciato il suo ritorno dal vivo con il Palazzacci Tour. Il tour prevede una serie di tappe nei principali palazzetti italiani, segnando un nuovo capitolo nella carriera dell’artista.

Sul palco, Fulminacci proporrà dal vivo le canzoni che hanno segnato la sua carriera e presenterà i brani del suo repertorio. Tra le città coinvolte figurano Milano, Bologna, Napoli, Torino, Firenze, Padova, Bari, Eboli, Acireale, Pesaro e Roma. Il tour rappresenta un importante salto di qualità per il cantautore, che si rivolge a un pubblico in continua crescita e conferma la vitalità della musica d’autore nei principali eventi dal vivo.

Un percorso che attraversa l’Italia

Il Palazzacci Tour toccherà alcune delle città e dei palazzetti più significativi della penisola, segnando la prima vera tournée di Fulminacci in questi grandi spazi. Nei palasport selezionati, l'artista proporrà dal vivo le sue canzoni più note, tra cui i successi degli album precedenti e le recenti nuove uscite. Il pubblico potrà così vivere un'esperienza musicale all'insegna della canzone d'autore italiana in un contesto di grande respiro nazionale.

Nel corso degli anni, Fulminacci si è affermato come uno dei nomi di punta della nuova canzone italiana, grazie a un linguaggio fresco, a testi attenti e sonorità che intrecciano tradizione e contemporaneità. Il passaggio dai club ai palazzetti indica un'evoluzione significativa sia nell’approccio alle esibizioni dal vivo sia nella capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio e variegato.

Storia e crescita di Fulminacci

Fulminacci, al secolo Filippo Uttinacci, si è imposto all’attenzione nazionale con il suo primo album nel 2019, aggiudicandosi premi della critica e l’interesse della stampa specializzata. Nato a Roma nel 1997, ha costruito in pochi anni una carriera in ascesa, distinguendosi per uno stile raffinato e personale. Il suo repertorio comprende brani quali “Borghese in borghese”, “La vita veramente” e “Santa Marinella”, che hanno ricevuto ampio riscontro di pubblico e critica.

Con il Palazzacci Tour, Fulminacci conferma la scelta di rivolgersi alle grandi platee: i palazzetti, infatti, rappresentano palcoscenici particolarmente ambiti dagli artisti italiani e simbolo di una maturità artistica raggiunta. Il tour raccoglie l’eredità delle precedenti tournée nei teatri e nei club e segna una nuova tappa nella carriera dell’artista romano, testimoniando la vitalità della scena pop d’autore in Italia.