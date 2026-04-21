Il Concertone del Primo Maggio a Roma accoglie nuovamente Fulminacci, il cantautore romano Filippo Uttinacci, che torna protagonista sul palco di Piazza San Giovanni in Laterano per la sua quinta partecipazione. Dopo le edizioni del 2019, 2020, 2023 e 2025, l'artista si unisce alla lineup dell'evento 2026, promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany. Il tema centrale di quest'anno sarà "Lavoro dignitoso: contrattazione, nuove tutele e nuovi diritti per l’Italia che cambia nell’era dell’intelligenza artificiale".

Fulminacci arriva all'appuntamento romano dopo aver conquistato il Premio della Critica "Mia Martini" al Festival di Sanremo 2026 per il brano "Stupida Sfortuna".

Il suo nuovo album "Calcinacci" è stato recentemente pubblicato, e l'artista è impegnato nel "Palazzacci Tour 2026", la sua prima serie di concerti nei principali palasport italiani.

La lineup del Concertone si preannuncia ricca e diversificata. Tra gli artisti già annunciati figurano: Angelica Bove, Birthh, Casadilego, Chiello, Delia, Ditonellapiaga, Dolcenera, Eddie Brock, Emma Nolde, Ermal Meta, Frah Quintale, Geolier, I Ministri, Irama, La Niña, Lea Gavino, Litfiba, Maria Antonietta e Colombre, Mobrici, Okgiorgio, Primogenito, Riccardo Cocciante, Roshelle, Santamarea, Sayf, Sissi. A questi si aggiungono le tre vincitrici del contest per progetti emergenti 1MNext: Bambina, Cainero e Cristiana Verardo.

L'evento: accesso libero e copertura mediatica estesa

Il Concertone del Primo Maggio si conferma un appuntamento musicale di grande rilievo e accessibilità, con ingresso gratuito per il pubblico. L'edizione 2026 garantirà una vasta copertura mediatica: l'evento sarà trasmesso in diretta su Rai 3, Rai Radio 2 e Rainews.it, e disponibile in streaming su RaiPlay e Rai Italia. Rai Radio2, radio ufficiale della manifestazione, seguirà l'intera giornata con una lunga diretta radiofonica, interviste dal backstage e contenuti esclusivi per i canali digitali, oltre alla trasmissione in visual radio sul canale 202.

La conduzione dell'edizione 2026 sarà affidata a Elisa e Pierpaolo Spollon, che avranno il compito di armonizzare i diversi momenti della giornata, alternando esibizioni musicali a interventi e riflessioni sociali.

Questa formula consolidata celebra la festa dei lavoratori con un mix di generi e artisti di diverse generazioni.

Piazza San Giovanni: il cuore storico del Concertone

Piazza San Giovanni in Laterano è il cuore storico del Concertone del Primo Maggio a Roma. Nato nel 1990 per celebrare la festa del lavoro con la musica, l'evento si è evoluto mantenendo i valori di partecipazione e impegno sociale. L'organizzazione è curata dalle principali sigle sindacali italiane e da iCompany.

La lineup del Concertone include artisti affermati e talenti emergenti. L'edizione 2026, con nomi come Fulminacci, Irama, Frah Quintale e Geolier, conferma la capacità di attrarre le voci più rappresentative del panorama musicale nazionale, offrendo un ampio ventaglio di generi. La costante affluenza di pubblico, spesso oltre centomila presenze, testimonia la rilevanza culturale e la risonanza dell'evento.