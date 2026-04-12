Un'energia elettrica e il battito della techno mondiale hanno animato Piazza Matteotti a Genova il 10 aprile 2026, in occasione del dj set della superstar belga Charlotte de Witte. L'evento ha richiamato oltre 20 mila spettatori, trasformando il cuore del capoluogo ligure in un autentico palcoscenico internazionale della musica elettronica.

A partire dalle 19, la piazza è stata stabilmente occupata da circa 8 mila persone per l'intera durata della performance. Il flusso costante di visitatori, curiosi, turisti e cittadini ha portato il conteggio totale delle presenze a superare le 20 mila unità, confermando la capacità di Genova di attrarre grandi appuntamenti di respiro globale.

L'atmosfera vibrante ha saputo aggregare un pubblico eterogeneo: non solo i clubbers più appassionati, ma anche numerosi giovani, famiglie e turisti, tutti affascinati da un'esperienza fuori dall'ordinario. La serata si è protratta fino alle 23, consolidando l'immagine di Genova come sede di eventi culturali di grande impatto e attrattività.

L'impegno delle istituzioni per le nuove generazioni

L'iniziativa ha rivestito un significativo valore sociale e istituzionale. La sindaca di Genova, Silvia Salis, ha evidenziato come queste giornate siano pensate specificamente per i ragazzi. “È emozionante vedere tanti giovani arrivati anche da fuori Genova per assistere a questo spettacolo”, ha affermato Salis, sottolineando la chiara volontà di “far vivere questa città e proporre iniziative capaci di suscitare reale interesse”.

La sindaca ha inoltre rimarcato la priorità dell'impegno per le nuove generazioni, data l'età media elevata della città: “Dobbiamo attirarle, interessarle e offrire loro spazi di protagonismo”. Un ringraziamento è stato rivolto al consigliere delegato ai Grandi Eventi, Lorenzo Garzarelli, e a tutta la Giunta per il sostegno all'iniziativa.

L'evento si inserisce così in una strategia di rilancio della città, orientata a posizionare Genova come teatro di esperienze innovative e culturali, in particolare per i giovani.

Charlotte de Witte: tra storia e avanguardia in Piazza Matteotti

La presenza di Charlotte de Witte, figura di primo piano nel panorama della techno internazionale, ha ulteriormente valorizzato l'evento.

La dj belga, fondatrice dell'etichetta KNTXT e vincitrice del premio “Best Techno DJ” ai DJ Awards, è riconosciuta tra le artiste più influenti nella musica elettronica contemporanea. La sua performance ha saputo trasformare la cornice monumentale e storica di Piazza Matteotti in uno spettacolo condiviso, sicuro e dinamico.

La piazza, da sempre sede di importanti manifestazioni pubbliche, si conferma così un punto d'incontro tra la tradizione urbana di Genova e le più attuali tendenze culturali globali. L'iniziativa dimostra la vocazione della città a ospitare appuntamenti di respiro internazionale, capaci di coinvolgere generazioni differenti e di offrire un'immagine sempre più viva e attrattiva del suo centro storico.