Le riprese di Ocean's 14, il nuovo attesissimo capitolo della celebre saga cinematografica, prenderanno il via tra circa nove mesi. L'annuncio è stato fatto da George Clooney, volto iconico di Danny Ocean, durante la 51ª edizione del Chaplin Award Gala a New York. L'attore, accompagnato dalla moglie Amal, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento per il suo significativo contributo al mondo del cinema.

Sul red carpet dell'evento, Clooney ha confermato che il progetto è in fase avanzata, con tutti gli elementi chiave già definiti. "Abbiamo un copione, il cast e un regista, penso che inizieremo tra circa nove mesi", ha dichiarato, sottolineando la solidità della produzione per il nuovo film.

Oltre a fornire aggiornamenti su Ocean's 14, Clooney ha anche commentato il prequel di Ocean's Eleven. Ambientato negli anni Sessanta, il film esplorerà le origini della banda di ladri. I ruoli dei genitori di Danny Ocean saranno interpretati da Margot Robbie e Bradley Cooper, con quest'ultimo che firmerà anche la regia. L'uscita del prequel è fissata per giugno 2027. "Penso che si divertiranno", ha aggiunto Clooney con un sorriso, riferendosi ai colleghi coinvolti nel progetto.

L'entusiasmo di Julia Roberts per il copione

L'avanzamento della produzione di Ocean's 14 è ulteriormente confermato dall'entusiasmo di Julia Roberts, storica interprete di Tess Ocean. L'attrice, durante il pre-show dei Golden Globes, ha rivelato di aver letto la sceneggiatura del nuovo film, esprimendo una piacevole sorpresa per la storia.

"Sì, ho visto un copione. E sono rimasta un po' sorpresa, perché pensavo: 'Oh, quale sarà la storia?' Ed è bello. Voglio dire, non lo faremmo se non fosse bello", ha raccontato Roberts, le cui parole rafforzano le aspettative dei fan e degli addetti ai lavori sulla qualità del progetto.

La presenza di un copione giudicato promettente e l'adesione di figure centrali del cast originale, come Clooney e Roberts, sono fattori che consolidano le prospettive per il futuro della serie cinematografica. Questa si ispira al classico del 1960 ed è stata rilanciata con successo vent'anni fa dal regista Steven Soderbergh.

La saga Ocean's: un'eredità di successo

La saga Ocean's, inaugurata nel 2001 con Ocean's Eleven, si è affermata come uno dei franchise più iconici degli ultimi decenni.

Il suo successo è dovuto a un mix vincente di commedia, azione e colpi di scena ingegnosi. Il film originale, diretto da Soderbergh, vantava un cast stellare che includeva, oltre a Clooney e Roberts, anche Brad Pitt, Matt Damon e Andy Garcia. Il grande riscontro di pubblico e critica ha portato alla realizzazione di Ocean's Twelve (2004) e Ocean's Thirteen (2007), a cui si è aggiunto lo spin-off Ocean's 8 nel 2018, caratterizzato da un cast quasi interamente femminile.

Il nuovo capitolo, Ocean's 14, si propone di raccogliere l'eredità di una saga che ha sempre saputo attrarre attori di primo piano e innovare il genere "heist movie", conquistando un vasto pubblico internazionale. Con il coinvolgimento di nuove generazioni di interpreti nel prequel, come Margot Robbie e Bradley Cooper, e il pieno supporto di figure chiave come George Clooney e Julia Roberts, la saga si prepara a un nuovo rilancio, delineando una continuità narrativa che attraversa diversi periodi storici e cinematografici.