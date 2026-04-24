Alla vigilia della puntata conclusiva di Canzonissima, in onda il 25 aprile 2026 su Rai 1, Giacomo Maiolini ha tracciato un bilancio della sua esperienza televisiva, esprimendo la sua disponibilità a un eventuale ritorno. Il produttore discografico, noto per il suo ruolo di giurato nella storica trasmissione, ha sottolineato il forte legame professionale con Milly Carlucci. “Quando ho incontrato Milly Carlucci ci siamo innamorati a vicenda dal punto di vista artistico. Lei è una grande professionista e ha capito che ero un po' diverso dagli altri.

Non so se continuerò con la tv, ma se mi richiamassero per Canzonissima ci tornerei, perché giudicare i brani è il mio lavoro”, ha dichiarato Maiolini. La sua presenza nel programma lo ha consacrato come il “Signor No” della discografia italiana, portando un approccio diretto e senza compromessi, frutto di una lunga carriera e di una visione internazionale della musica.

Nato a Brescia nel 1963, Maiolini è il fondatore di Time Records, etichetta discografica istituita nel 1984. In oltre quarant’anni, l’azienda ha scritto un capitolo significativo nella storia della musica dance italiana e globale, raggiungendo traguardi impressionanti: 120 milioni di dischi venduti, 400 certificazioni e ben cinque Grammy Award.

Il produttore ha collaborato con artisti di calibro internazionale come Bob Sinclar e Gigi D’Agostino, mantenendo un rigore assoluto nel suo lavoro. “Magari mi è successo di fargli modificare una canzone. Io non guardo in faccia a nessuno”, ha affermato, evidenziando la sua intransigenza artistica. Interrogato su future collaborazioni, Maiolini ha commentato: “Sarei un pazzo se dicessi che non mi sarebbe piaciuto collaborare con un numero uno come David Guetta, però non l’ho mai cercato: dev’essere una cosa naturale.” La sua influenza si è estesa anche al panorama dei nuovi sound europei, avendo lanciato con Time Records il fenomeno dell’eurobeat, particolarmente apprezzato in Giappone.

Visione e innovazione nel panorama musicale

Analizzando le tendenze del settore, Maiolini ha riflettuto sulla natura ciclica della musica e sulle sue trasformazioni epocali. “Alla fine degli anni Ottanta c’è stato l’avvento dell’house, agli inizi dei 2000 la rivoluzione del download. Ora viviamo in una situazione dove non si è ancora capito in che direzione andare. Bisogna fare degli esperimenti”, ha spiegato. La sua curiosità si estende all’intelligenza artificiale (IA), che considera uno strumento stimolante. “Noi la usiamo per facilitare determinati produttori: la musica che facciamo richiede di andare a trovare artisti che cantino la canzone in giro per il mondo.

Prima dovevo trovare qualcuno che facesse un’interpretazione per poi presentare il brano all’artista, ma adesso saltiamo questo passaggio perché arrivano in demo già con l’impronta e il tipo di canto fatto con l’IA.” Tuttavia, il suo approccio diventa più cauto quando si tratta di un disco interamente cantato dall’IA: “Per me è un no.”

Traguardi, impegno sociale e riconoscimenti

Il percorso di Maiolini, radicato a Brescia, si distingue non solo per i successi discografici ma anche per un ampio riconoscimento a livello globale. La sua carriera vanta oltre sette miliardi di stream, quindici dischi di diamante, 292 di platino e 93 d’oro. È l’unico discografico italiano ad aver raggiunto per quattro volte la vetta delle classifiche di vendita britanniche e ha ricevuto, oltre ai cinque Grammy, un Echo Award e due premi MTV.

Nel 2025, il Presidente Sergio Mattarella lo ha insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica.

Oltre all'attività musicale, Maiolini è attivo nel sociale attraverso la onlus TIME TO LOVE, fondata nel 2015. Tra i suoi progetti, spicca il contributo all’apertura della clinica Bumi Sehat a Bali, che offre assistenza gratuita al parto. Appassionato collezionista d’arte, nel 2026 ha pubblicato il suo primo libro autobiografico, “Mai avuto tempo” (SEM), nel quale ripercorre la sua vita e la sua carriera. La sua presenza in prima serata su Rai 1, come giurato di Canzonissima, evidenzia una figura con una prospettiva globale, capace di introdurre il pubblico a tendenze musicali che trascendono i confini nazionali.