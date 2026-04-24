Giacomo Maiolini, stimato produttore discografico e fondatore di Time Records, ha condiviso le sue riflessioni alla vigilia dell’ultima puntata di Canzonissima, il programma televisivo che lo ha visto tra i protagonisti. Conosciuto come il “Signor No” della discografia italiana per il suo approccio intransigente, Maiolini ha espresso il desiderio di tornare a ricoprire il ruolo di giudice nello show, affermando: “Non so se continuerò con la tv, ma se mi richiamassero per Canzonissima ci tornerei, perché giudicare i brani è il mio lavoro”.

L’incontro artistico con Milly Carlucci è stato un momento cruciale per la sua esperienza televisiva.

Maiolini ha descritto un’intesa professionale profonda: “Quando ho incontrato Milly Carlucci ci siamo innamorati a vicenda dal punto di vista artistico. Lei è una grande professionista e ha capito che ero un po’ diverso dagli altri”. La sua reputazione di uomo senza compromessi nel mondo della dance si fonda su una lunga e fruttuosa carriera con Time Records, etichetta fondata nel 1984. In oltre quarant’anni di attività, la label ha raggiunto traguardi significativi, con 120 milioni di dischi venduti, 400 certificazioni e ben cinque Grammy, collaborando con artisti di calibro internazionale come Bob Sinclair e Gigi D’Agostino.

La filosofia del "Signor No" e i successi di Time Records

La cifra distintiva di Maiolini è la coerenza nelle sue scelte artistiche, mantenuta anche di fronte a nomi illustri del panorama musicale.

“Non guardo in faccia a nessuno, il brano mi deve piacere, trasmettere un’emozione, e se non lo fa io dico di no”, ha dichiarato, evidenziando una filosofia che lo ha portato a rifiutare produzioni non all’altezza delle sue aspettative emotive, indipendentemente dall’autore. Interrogato su una possibile collaborazione con David Guetta, ha risposto: “Sarei un pazzo se dicessi che non mi sarebbe piaciuto collaborare con un numero uno come David Guetta, però non l’ho mai cercato: dev’essere una cosa naturale”.

Time Records, sotto la guida di Maiolini, si è affermata come una delle principali etichette indipendenti italiane, specializzata nei generi dance e pop. Fondata nel 1984, ha plasmato la scena musicale internazionale dagli anni Ottanta ad oggi, lanciando artisti e individuando tendenze che hanno influenzato le piste da ballo globali.

I progetti con Gigi D’Agostino e Bob Sinclair sono solo alcuni esempi dei successi che hanno portato l’etichetta a conquistare centinaia di dischi d’oro e di platino, contribuendo in modo significativo alla diffusione della cultura dance italiana nel mondo.

Tra sacrifici personali e il futuro della musica

Maiolini ha anche riflettuto sul ruolo spesso sottovalutato del produttore, che pur essendo cruciale per il successo di un brano, rimane sovente nell’ombra rispetto all’autore. Ha espresso rammarico per la ghettizzazione mediatica della musica dance, un genere che, nonostante la sua natura gioiosa e la diffusione globale, non sempre riceve il giusto riconoscimento. Il suo percorso personale è segnato da profonde rinunce in nome della musica, come raccontato nel suo libro ‘Mai avuto tempo’: “Venendo da un piccolo paese, la musica è diventata per me un’ossessione, tanto che ho rinunciato a molto, incluso crescere mio figlio.

Ancora oggi ammette: ‘No. A volte non dormo la notte’”.

Analizzando le dinamiche del settore, Maiolini ha osservato la natura ciclica della musica, citando l’avvento dell’house alla fine degli anni Ottanta e del download nei primi anni 2000. Oggi, in assenza di un genere dominante, ha sottolineato l’importanza di “fare degli esperimenti a livello musicale”.

L'intelligenza artificiale: opportunità e limiti

Riguardo all’impatto dell’intelligenza artificiale sulla produzione musicale, Maiolini la considera una risorsa stimolante per i produttori, capace di semplificare le fasi preliminari del lavoro, come la creazione di demo con tracce vocali generate dall’IA. Tuttavia, ha posto un limite chiaro all’uso esclusivo di questa tecnologia per la creazione di brani completi: “Per me al momento è un no”.

Di fronte alla proliferazione di canzoni realizzate con IA sulle piattaforme di streaming, Maiolini ha ribadito che la tecnologia da sola non basta: “Ma non funziona così. L’IA dipende da chi la manovra, dalla creatività umana”. Infine, ha menzionato la sua residenza in Franciacorta, notando con un tocco di amarezza di non essere mai stato coinvolto nella festa della musica locale, citando il detto “nemo profeta in patria”.