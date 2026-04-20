Giancarlo Giannini, icona del cinema italiano con una carriera che supera i sessant’anni e oltre centocinquanta film all’attivo, sarà l'ospite d'onore e il protagonista della XV edizione del Marefestival Premio Troisi, una kermesse interamente dedicata al cinema che si svolgerà a Salina. L’evento, che trasforma l’isola eoliana in un punto di riferimento culturale e cinematografico, prevede un ricco programma articolato in tre giornate, con numerosi appuntamenti ad ingresso libero tra proiezioni, incontri, talk show e cerimonie di premiazione.

Un festival tra cinema e cultura nelle Eolie

Il Marefestival Premio Troisi si svolge nei Comuni di Santa Marina Salina e Malfa. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta a Palazzo dei Normanni, mentre l'evento d’apertura è previsto nel porticciolo turistico Marina di Salina. La manifestazione, patrocinata dal Ministero della Cultura e da istituzioni regionali, propone un programma variegato: proiezioni di cortometraggi, lungometraggi e documentari, presentazioni di libri, talk show su temi d’attualità, retrospettive cinematografiche e momenti di spettacolo e intrattenimento musicale. Maria Grazia Cucinotta ricopre il ruolo di madrina della kermesse, la giornalista Nadia La Malfa presenta gli appuntamenti e Giovanni Pontillo cura le interviste sul palco.

Sviluppo infrastrutturale e tutela ambientale a Salina

Durante il Marefestival, l’isola di Salina è stata anche il palcoscenico per importanti annunci sullo sviluppo delle infrastrutture locali. L’assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, ha rivelato il quasi completo avanzamento del nuovo porto di Malfa, un progetto che ha visto un investimento di oltre 20 milioni di euro. Questa infrastruttura strategica, in grado di ospitare già dalla prossima stagione oltre 130 imbarcazioni, rappresenta una risorsa vitale per l'arcipelago eoliano e un esempio di impegno ambientale. Soluzioni innovative sono state infatti pensate per salvaguardare la posidonia marina, permettendo l'attracco della nave cisterna in modo da minimizzare l'impatto.

All’incontro hanno partecipato numerosi rappresentanti delle istituzioni locali e regionali, sottolineando il ruolo centrale di Salina sia per il cinema sia per lo sviluppo del territorio.

La carriera internazionale di Giancarlo Giannini

Giancarlo Giannini è riconosciuto come uno dei più grandi attori italiani a livello internazionale. La sua straordinaria carriera è costellata di successi e riconoscimenti: sei David di Donatello, sei Nastri d’Argento, cinque Globi d’Oro e il prestigioso Prix d’interprétation masculine a Cannes. Candidato al Premio Oscar, ha lasciato la sua impronta anche a Hollywood con una stella sulla Walk of Fame. Ha interpretato ruoli in film internazionali, inclusi due capitoli della saga di 007, ed è celebre anche per il suo lavoro di doppiatore, prestando la voce a icone come Al Pacino e Jack Nicholson.