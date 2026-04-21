Il regista e sceneggiatore Gianni Amelio riceverà il Premio alla Carriera alla 71ª edizione dei David di Donatello. Il riconoscimento dell’Accademia del Cinema Italiano sarà consegnato il 6 maggio, in diretta su Rai 1 e RaiPlay, confermando la rilevanza TV.

Piera Detassis, Presidente e Direttrice Artistica dell’Accademia del Cinema Italiano, ha motivato il premio, definendolo “immensa conoscenza del cinema, quasi magnifica ossessione”. Il tributo celebra il suo contributo artistico e culturale, con opere radicate nel Novecento e nella memoria collettiva.

Il percorso artistico di Amelio e il significato del riconoscimento

La carriera di Gianni Amelio, lunga oltre cinquant’anni, è caratterizzata da opere che esplorano temi sociali, storici ed esistenziali. Nato nel 1945 a San Pietro di Magisano, ha esordito negli anni Settanta tra cinema e TV. Tra i film più noti: “Il ladro di bambini”, “Porte aperte”, “Così ridevano”, “Le chiavi di casa”, “La stella che non c’è”. I suoi lavori premiati a festival internazionali (Cannes, Venezia, Berlino), con numerosi David di Donatello e Nastri d’Argento. Il premio del 2026 riconosce l’impatto duraturo e innovativo della sua opera, un “patrimonio di conoscenze, visioni e impegno civile” secondo l’Accademia.

I Premi David di Donatello: storia e centralità nel cinema italiano

I Premi David di Donatello, istituiti nel 1956, sono il riconoscimento più prestigioso del cinema italiano. Ogni anno, l’Accademia del Cinema Italiano celebra i migliori. La cerimonia Rai è cruciale per l’audiovisivo e la promozione del cinema. L’edizione 2026, con il tributo a Gianni Amelio, riafferma l’importanza della manifestazione quale sintesi e memoria collettiva del cinema italiano, rafforzando il legame tra David, Accademia e valorizzazione maestri.