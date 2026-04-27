Gianni Morandi annuncia la sua nuova tournée estiva, "C'era un ragazzo estate 2026", che lo vedrà protagonista di 12 appuntamenti a cielo aperto in alcune delle più suggestive location italiane. L'annuncio giunge mentre il celebre artista sta per concludere il suo tour nei palasport, con le ultime cinque date previste tra il 28 aprile e il 6 maggio a Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova. La leg estiva, prodotta da Trident Music, prenderà il via il 31 agosto a Este, nell'ambito dell'Este Music Festival al Castello Carrarese, e si concluderà il 1 ottobre a Napoli, presso l'Arena Flegrea.

I biglietti saranno disponibili a partire dalle ore 14 di martedì 28 aprile sui circuiti Ticketone e Ticketmaster. Radio Italia solomusicaitaliana è la radio ufficiale del tour.

Questa serie di concerti rappresenta un'occasione speciale per celebrare i sessanta anni del brano iconico "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", scritto nel 1966 da Franco Migliacci e Mauro Lusini, e universalmente riconosciuto come uno dei più significativi della carriera di Morandi. La scaletta includerà, oltre a questo storico successo, anche il nuovo singolo "Monghidoro", composto per lui da Lorenzo Jovanotti e pubblicato il 3 aprile per Epic Records/Sony Music Italy, affiancato dai grandi classici del suo vasto repertorio.

Sul palco, Morandi sarà accompagnato da una superband diretta dal Maestro Luca Colombo, che arricchirà ogni performance con talento ed energia.

Le tappe del tour: un viaggio tra storia e musica

La tournée estiva toccherà dodici città, offrendo al pubblico l'opportunità di assistere agli spettacoli in contesti di grande valore storico e artistico. Dopo l'esordio a Este, il calendario prosegue con: Vigevano (2 settembre, Castello Sforzesco), Mantova (4 settembre, Mantova Summer Festival), Riccione (10 settembre, Riccione Music City), Ostuni (12 settembre, Arena Bianca Foro Boario), Barletta (14 settembre, Fossato del Castello), Palermo (17 settembre, Teatro di Verdura Wave Summer Music 2026), Catania (19 settembre, Villa Bellini Wave Summer Music 2026), Massa (24 settembre, Piazza Aranci), Torbole sul Garda (26 settembre, Spiaggia alle Foci del Sarca), Bergamo (28 settembre, ChorusLife Arena), per culminare a Napoli (1 ottobre, Arena Flegrea).

Ogni appuntamento è pensato per creare un ponte tra il passato e il presente artistico di Morandi, consolidando il legame con un pubblico che spazia tra diverse generazioni. La scelta di arene storiche e castelli come scenari per i concerti amplifica il valore culturale della tournée, celebrando non solo la musica dell'artista ma anche luoghi emblematici del patrimonio italiano.

"C’era un ragazzo": un inno senza tempo e il repertorio in evoluzione

"C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones" si conferma un pilastro della produzione artistica di Morandi, un brano che ha saputo catturare lo spirito degli anni Sessanta in Italia e divenere testimonianza di una stagione culturale profonda.

Scritta da Migliacci e Lusini e pubblicata sessanta anni fa, la canzone è un classico intramontabile, apprezzato per il suo messaggio pacifista e la sua attualità, eseguito costantemente in ogni tournée dell'artista.

Accanto a questo inno, il tour presenta "Monghidoro", un esempio della capacità di Morandi di dialogare con le nuove sonorità e collaborazioni. I concerti celebrano così la tradizione e il continuo rinnovamento dell'artista, proponendo un repertorio che attraversa epoche e generazioni. L'accompagnamento della superband guidata da Luca Colombo assicura arrangiamenti raffinati e un'atmosfera di grande impatto, enfatizzando la dimensione collettiva e spettacolare di ogni esibizione.