Gianni Morandi torna protagonista dal vivo nella sua Bologna, portando il tour "C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story" all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno. L’evento, in programma domani sera, venerdì, ha registrato il tutto esaurito, confermando l’affetto duraturo del pubblico per l’artista, che ha saputo attraversare decenni di musica italiana mantenendo una presenza costante sul palco e nell’immaginario popolare.

La scaletta della serata prevede oltre trenta brani, ripercorrendo sessant’anni di carriera. L’apertura è affidata alla celebre "C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", brano iconico che introduce ogni concerto del tour.

Il gran finale è un crescendo di successi come "Uno su mille", "Scende la pioggia" e "Banane e lampone".

Omaggi e collaborazioni storiche

Il programma include anche i pezzi simbolo della collaborazione artistica con Lucio Dalla. Morandi ricorda "Vita", brano cantato in tour con Dalla e presentato live a Milano con il figlio Tredici Pietro. Non mancano altri omaggi a Dalla, come "Futura" e "Piazza grande", che arricchiscono la performance.

La selezione musicale evidenzia gli snodi fondamentali dell’attività di Morandi: da "La mia nemica amatissima", scritta con Mogol e presentata al Festival di Sanremo nel 1983, che segnò un importante ritorno sulla scena dopo una fase di relativa crisi, a classici intramontabili come "Occhi di ragazza" e "Bella signora".

Un medley anni Sessanta ripropone una decina di canzoni storiche, tra cui "La fisarmonica", "Non son degno di te" e "Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte". Spazio anche per "Monghidoro", brano recente scritto da Jovanotti e dedicato al paese appenninico d’origine di Morandi, testimonianza di un legame profondo con il territorio. La contemporaneità è rappresentata da brani come "Apri tutte le porte".

Ricordi personali e il percorso del tour

Durante il concerto, Gianni Morandi rivive alcuni momenti chiave della propria biografia, come il debutto musicale e l’incontro con Mina, che definisce il suo “primo amore musicale da ragazzo”. Racconta di quando la vide esibirsi in un locale vicino Parma, mentre lui stesso era ancora agli inizi della carriera con la sua orchestrina.

La serata si configura come uno spettacolo che unisce la narrazione della vita artistica al dialogo con i fan e al ricordo, mantenendo sempre uno sguardo sulla produzione più recente.

L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, una delle maggiori strutture multifunzionali in Italia con una capienza che supera i 20.000 spettatori per i concerti, accoglie questo ritorno a casa per Morandi. Originario di Monghidoro, l’artista si è formato nei locali dell’Emilia-Romagna, diventando uno dei volti più noti della musica italiana.

Il tour "C’era un ragazzo – Gianni Morandi Story" ha preso il via a metà aprile da Conegliano e proseguirà in diverse città italiane, tra cui Firenze, Terni, Montichiari, Pesaro, Padova e Genova.

Il progetto ripercorre l’intera carriera dell’artista, dagli esordi alle produzioni più recenti, sottolineando la sua capacità di rinnovarsi e di mantenere un rapporto diretto con un pubblico di diverse generazioni. Morandi ha saputo attraversare i cambiamenti del panorama musicale italiano, reinventandosi senza perdere autenticità e radicamento territoriale.