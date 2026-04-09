Una nuova defezione scuote le commissioni del Ministero della Cultura (Mic) incaricate di assegnare i contributi selettivi alle opere cinematografiche. Ginella Vocca, fondatrice e presidente del Medfilm Festival, figura di spicco del panorama culturale italiano, ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico. La sua decisione segue le recenti polemiche sul mancato finanziamento al docufilm intitolato 'Giulio Regeni – Tutto il male del mondo'.

Con le dimissioni di Vocca, si registra la terza uscita di un membro di rilievo da queste commissioni, dopo che anche Paolo Mereghetti e Massimo Galimberti avevano precedentemente lasciato i loro incarichi.

Questo susseguirsi di abbandoni evidenzia un periodo di forte tensione e dibattito interno sui criteri di valutazione dei progetti cinematografici meritevoli di sostegno pubblico.

Le ragioni dietro la scelta di Ginella Vocca

Nella lettera indirizzata al ministro Alessandro Giuli, Ginella Vocca ha esposto dettagliatamente le motivazioni che l'hanno condotta a questa decisione. Ha specificato di aver atteso l'intervento del ministro in Parlamento, che ha condiviso pienamente nella forma e nella sostanza. Solo dopo aver preso atto di tale intervento, ha sciolto la riserva e formalizzato le sue dimissioni.

Un punto centrale della sua missiva è la ferma opposizione alla bocciatura del documentario dedicato a Giulio Regeni.

Vocca ha dichiarato di essersi opposta con decisione a tale esito, rendendo partecipi i colleghi del suo dissenso, sia per iscritto (via email) sia verbalmente in sede di riunione. Ha evidenziato quanto fosse sbagliato, sotto ogni profilo, negare il finanziamento al film.

Il disaccordo sulla vicenda Regeni non è stato l'unico episodio di divergenza di vedute all'interno della commissione. Pur riconoscendo la pluralità di visioni, aveva inizialmente ritenuto possibile continuare il suo impegno per far sentire la propria voce dall'interno, difendendo, anche con successo, altri progetti che rischiavano di essere bocciati per motivi che le apparivano incomprensibili.

Il contesto delle dimissioni e l'impatto sul settore

La decisione di Ginella Vocca si inserisce in un momento delicato per le commissioni del Mic. Vocca ha spiegato di aver resistito, guidata dalla convinzione che mettere in crisi la commissione in un frangente cruciale sarebbe stato un atto grave e irresponsabile. Ha fatto riferimento alla Seconda sessione di valutazione, ancora da esaminare, con centinaia di operatori del settore in attesa delle delibere.

La sua accettazione della nomina, ha ribadito Vocca, era basata sulla fiducia nel valore delle commissioni e nell'importanza delle scelte selettive. Per questo, aveva messo a disposizione la sua lunga esperienza professionale nell'ambito cinematografico.

Concludendo, ha espresso l'auspicio di un veloce superamento della crisi, ringraziando per la fiducia e rimettendo il suo mandato.

Ginella Vocca: un profilo nel cinema italiano

Ginella Vocca è una personalità di spicco nel panorama cinematografico italiano. La sua carriera è legata alla fondazione e alla presidenza del Medfilm Festival, manifestazione che ha valorizzato il cinema del Mediterraneo e promosso il dialogo culturale. Nel corso della sua attività, ha promosso numerosi progetti culturali, distinguendosi per l'impegno nella valorizzazione delle opere indipendenti e per la sua visione attenta alle dinamiche del settore.