Giovanni Caccamo torna sulla scena musicale con il nuovo singolo ‘Partenope’, disponibile dal 22 aprile 2026, e annuncia un’importante tournée sinfonica che lo vedrà esibirsi in diverse città italiane. Il brano, scritto con Alessandra Flora e prodotto da Giordano Colombo, trae ispirazione dall’Odissea e rilegge l’incontro tra Ulisse e le Sirene come metafora dell’eterna lotta tra spirito e materia. ‘Partenope’ è un invito a lasciarsi rapire dall’immaginazione, mantenendo però lucidità in un mondo spesso segnato da violenza, alienazione e conflitti.

La canzone si presenta come un richiamo al sogno e alla meraviglia, suggerendo la possibilità di salvezza attraverso l’intelletto.

Il tour sinfonico: date e ospiti d’eccezione

L’11 giugno prenderà il via da Milano, presso il Teatro Dal Verme, il tour ‘L’alba dentro l’imbrunire’, organizzato da Imarts. A Milano, per la rassegna Panorami Sonori, Caccamo sarà accompagnato dall’Orchestra I Pomeriggi Musicali, diretta da Valter Sivilotti, e accoglierà due ospiti d’eccezione: Gianni Morandi e Angelina Mango. La tournée proseguirà in diverse località italiane, con un appuntamento di rilievo il 29 agosto al Teatro Romano di Verona, dove saliranno sul palco Elisa e Patty Pravo. Ogni tappa del tour sarà un’occasione per l’artista di interpretare i suoi brani più amati e di rendere omaggio a Franco Battiato, figura che ha profondamente influenzato la sua formazione artistica.

Musica e impegno sociale: The Ark of Change

Il percorso artistico di Caccamo si distingue anche per il suo profondo impegno civile. Un esempio significativo è il progetto The Ark of Change, un viaggio transoceanico ispirato all’Odissea e alla ‘Nutopia’ di Yoko Ono e John Lennon. Questa avventura, compiuta a bordo di un antico veliero con giovani provenienti da tutto il mondo, è stata intrapresa in nome del disarmo e della pace. Da tale esperienza nascerà un film diretto dal Premio Oscar Luc Jacquet e prodotto da Masi Film, arricchito dagli scatti del fotografo visionario Jamie Hawkesworth. Durante la traversata, i partecipanti hanno elaborato una Carta dei valori, ispirata alla Dichiarazione universale dei diritti umani, affrontando temi cruciali per le nuove generazioni come diritti, convivenza pacifica, crisi climatica, salute mentale e identità di genere, oltre al rapporto con il mondo virtuale.

Giovanni Caccamo: dieci anni di carriera e nuove sfide

Giovanni Caccamo, cantautore siciliano, celebra quest’anno i suoi primi dieci anni di carriera. Riconosciuto per la sua sensibilità e poetica, ha saputo intrecciare la musica con la letteratura e l’impegno sociale. Oltre al lancio del nuovo singolo e all’imminente tour, il 2026 lo vede impegnato anche come autore al Festival di Sanremo, dove Patty Pravo porterà in gara il brano ‘Opera’, scritto e composto da Caccamo. Il cantautore è noto per la sua costante attenzione ai temi della parola, del sogno e della responsabilità sociale, elementi che continuano a caratterizzare la sua produzione artistica e il suo percorso personale, confermandolo come una delle voci più significative della scena italiana contemporanea.

Le tappe del tour ‘L’alba dentro l’imbrunire’ includono: Castelnuovo Bocca d’Adda (30 maggio), Milano (11 giugno), Comiso (19 giugno), Lancusi di Fisciano (24 giugno), Livigno (22 luglio), Jesi (24 luglio), Marina di Modica (2 agosto), Tagliacozzo (9 agosto), Locorotondo (15 agosto), Rimini (23 agosto), Verona (28 agosto), Galatina (10 settembre), Avezzano (10 ottobre), Pordenone (6 novembre), Matera (2 dicembre), Taranto (3 dicembre).