Il Ministro della Cultura Alessandro Giuli non prenderà parte alle giornate di pre-apertura della 61a Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia, né sarà presente alla cerimonia di inaugurazione fissata per il 9 maggio. Questa assenza, comunicata ufficialmente dal Ministero della Cultura, rappresenta una deviazione rispetto alle recenti edizioni, dove la presenza del rappresentante ministeriale era un appuntamento consolidato nelle fasi iniziali dell'evento.

L'annuncio conferma che il Ministro Giuli non sarà a Venezia durante i giorni cruciali che precedono e accompagnano l'avvio della Biennale Arte, una delle manifestazioni culturali internazionali più significative per la città e per l'Italia.

La 61a edizione si svolge in un clima di grande attesa, frutto di mesi di preparazione e di un profondo rinnovamento degli spazi espositivi. L'inaugurazione della Biennale Arte, il 9 maggio, segna l'apertura ufficiale al pubblico di una vasta gamma di mostre che coinvolgono artisti e curatori da ogni parte del mondo.

La 61a Esposizione d’Arte della Biennale di Venezia: innovazioni e contesto

Nel 2026, la Biennale di Venezia riafferma il suo ruolo di punto di riferimento essenziale per l’arte contemporanea globale. L’Esposizione Internazionale comprende Padiglioni Nazionali, esposizioni personali e collettive, progetti speciali e numerose iniziative collaterali che animano la laguna e le sue principali sedi, tra cui i Giardini e l’Arsenale.

Una delle principali novità di questa edizione è il ripristino del Padiglione Centrale ai Giardini, oggetto di un significativo intervento di restauro che ne ha esaltato la struttura originaria, conferendo un’eleganza sobria e minimale agli spazi destinati al pubblico e alle esposizioni.

Il completo recupero funzionale del Padiglione Centrale è stato evidenziato anche dal direttore della Biennale, che ha sottolineato come il restauro abbia permesso di riorganizzare il percorso espositivo in maniera più coerente. Il Padiglione Centrale si configura così come uno dei fulcri principali dell’edizione 2026, offrendo una cornice ideale sia per gli artisti affermati sia per le nuove generazioni di creatori selezionati dai Paesi partecipanti.

La Biennale si conferma un catalizzatore internazionale per la ricerca artistica più innovativa, con un programma che si estende per diversi mesi e attira decine di migliaia di visitatori da ogni continente.

Un appuntamento culturale di risonanza mondiale

Fondata nel 1895, la Biennale di Venezia è una delle istituzioni più antiche e prestigiose dedicate alle arti visive. L’esposizione si è progressivamente affermata come piattaforma di dialogo tra le diverse tendenze dell’arte contemporanea, accompagnando le trasformazioni della società, della cultura e dell’estetica a livello globale. Nel corso degli anni, gli spazi iconici della Biennale, in particolare i Giardini e l’Arsenale, sono diventati il palcoscenico di interventi architettonici, installazioni e mostre di grande impatto, rendendo Venezia un punto di incontro imprescindibile per critici, artisti, curatori e pubblico internazionale.

La manifestazione ha inoltre contribuito in modo significativo a valorizzare il patrimonio culturale della città, creando sinergie con le più importanti istituzioni museali veneziane e coinvolgendo un vasto pubblico di appassionati. I numeri delle presenze in ogni edizione testimoniano la sua centralità nel panorama delle arti visive: nel 2024, per esempio, sono stati registrati oltre 600.000 visitatori. La Biennale continua a essere una vetrina dinamica dove si esprimono le nuove tendenze e si consolidano le reti internazionali di collaborazione tra artisti e musei.