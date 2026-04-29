Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, è intervenuto il 29 aprile 2026 nel programma radiofonico La Pennicanza di Fiorello su Rai Radio 2, affrontando la delicata questione della possibile messa in vendita del Teatro delle Vittorie. L'immobile, di proprietà Rai e tutelato dalle Belle Arti, è al centro di un dibattito sulla sua futura destinazione.

Fiorello ha sollevato il tema con una provocazione: “Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?”, suggerendo che lo Stato potesse acquisire l’immobile per poi concederlo nuovamente alla Rai.

In risposta, il ministro Giuli ha assicurato un impegno concreto: “Faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo nell’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione”.

L'impegno del ministro si è concretizzato nel corso della stessa giornata con un contatto telefonico con la presidente della commissione di Vigilanza Rai, Barbara Floridia. Con lei, Giuli ha concordato sull’importanza di preservare la dimensione pubblica di pezzi significativi del patrimonio immobiliare della Rai a rischio di dismissione, tra cui spicca proprio il Teatro delle Vittorie.

L’intervento del MiC è stato definito tempestivo, con l’obiettivo primario di tutelare il servizio pubblico e il suo patrimonio, considerato un bene appartenente a tutti gli italiani.

Il Futuro del Teatro delle Vittorie: Tra Tutela e Rilancio

Lo storico Teatro delle Vittorie, emblema dello spettacolo italiano e sotto la tutela delle Belle Arti, si trova oggi di fronte a una potenziale vendita. Il ministro Giuli ha ribadito la ferma volontà del MiC di intervenire, valutando attentamente la disponibilità economica necessaria per un’acquisizione pubblica dell’immobile. Questo avverrà anche attraverso un dialogo costruttivo con la stessa Rai, con l'intento di garantirne una destinazione a servizio pubblico, trasformandolo in un prestigioso Teatro Sinfonico.

La proposta di nominare Beatrice Venezi alla direzione di questa futura istituzione sottolinea non solo un progetto di tutela, ma anche una chiara visione di rilancio culturale e artistico per il Paese. Giuli, in carica come ministro della Cultura dal 6 settembre 2024, si inserisce in un quadro istituzionale che pone grande attenzione alla salvaguardia del patrimonio pubblico e al ruolo cruciale del servizio pubblico culturale.

Patrimonio Rai e l'Impegno Istituzionale

L’intervento del ministro si colloca in un contesto più ampio di discussione sulla dismissione di beni culturali e immobili pubblici da parte della Rai. La commissione di Vigilanza Rai, per voce di Barbara Floridia, ha espresso la necessità di risposte concrete e serie da parte del Ministero, offrendo piena collaborazione e aprendo alla possibilità di un’audizione parlamentare sul tema.

Il riferimento a un budget limitato, metaforicamente espresso come “pochi piccioli”, evidenzia la consapevolezza delle difficoltà finanziarie, ma al contempo sottolinea la rilevanza politica e simbolica di questa operazione. La mobilitazione attorno al Teatro delle Vittorie rappresenta un punto di incontro cruciale tra cultura, identità pubblica e la tutela del patrimonio immobiliare nazionale. L’annuncio di Giuli segna un passo significativo: da un lato la difesa di un monumento della storia culturale italiana, dall’altro la proposta di conferirgli una nuova funzione e un rinnovato rilievo nella vita artistica del Paese.

Le prossime iniziative istituzionali saranno fondamentali per verificare la fattibilità dell’acquisizione e per definire il futuro definitivo dell’immobile.