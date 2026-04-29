Il futuro del Teatro delle Vittorie, storico spazio romano attualmente in vendita da parte della Rai, è stato al centro di un vivace dibattito durante la trasmissione radiofonica La Pennicanza, condotta da Fiorello su Radio 2. Nel corso della puntata del 29 aprile 2026, il ministro della Cultura Alessandro Giuli è intervenuto in diretta con un messaggio vocale, raccogliendo le sollecitazioni dello showman sul destino dell'importante struttura.

Fiorello ha evidenziato come il Teatro delle Vittorie sia già tutelato dalle Belle Arti, sottolineando che la Rai, prima di procedere a una vendita, dovrebbe consultare il Ministero della Cultura.

L'artista ha poi lanciato una proposta diretta: "Ministro buongiorno, abbiamo saputo che le Belle Arti tutelano il Teatro delle Vittorie, so che anche la vigilanza Rai oggi ha presentato un’istanza per poter intervenire sulla questione del Teatro. Abbiamo avuto un’idea, potrebbe comprarlo lo Stato e darlo in concessione alla Rai... Costa poco, che cosa sono per lo Stato 14 milioni?".

La risposta del ministro Giuli è giunta prontamente in diretta: "Eccellentissimo Fiorello, posso assicurare che faremo tutto il possibile. Ora conteremo i pochi piccioli a disposizione del Ministero della Cultura e parleremo con la Rai. Se riusciremo con l’impresa potremmo realizzare un grande Teatro Sinfonico ed io nominerò Beatrice Venezi alla direzione".

Il ministro ha riconosciuto le risorse limitate, ma ha ribadito l'impegno del Mic a esplorare ogni possibilità di intervento. Fiorello, a sua volta, ha rilanciato con una suggestione legata alla tradizione televisiva italiana: "A noi piacerebbe anche un Teatro per farci i varietà intitolato a Pippo Baudo".

Il Teatro delle Vittorie: tutela e rilancio culturale

Inaugurato nel secondo dopoguerra, il Teatro delle Vittorie rappresenta uno degli spazi più significativi di Roma per la televisione e lo spettacolo dal vivo. La sua attuale tutela da parte delle Belle Arti rende la decisione di vendita della Rai oggetto di una profonda riflessione pubblica sulla necessità di preservare il patrimonio culturale nazionale.

Si tratta infatti di un luogo fortemente identitario per la città e per la storia radiotelevisiva italiana.

La sollecitazione emersa dalla trasmissione La Pennicanza di Fiorello, insieme al confronto con il Ministro della Cultura, evidenzia la possibilità che lo Stato possa acquisire il teatro. Tale acquisizione garantirebbe la sua vocazione pubblica e ne favorirebbe il rilancio. Tra le ipotesi avanzate, spicca la destinazione del teatro a sede di un grande Teatro Sinfonico, con la possibile nomina della direttrice d'orchestra Beatrice Venezi alla guida artistica.

Ruolo storico e prospettive future

Situato nel quartiere Prati di Roma, il Teatro delle Vittorie ha svolto per decenni un ruolo di primo piano nella produzione televisiva nazionale, ospitando celebri varietà e importanti trasmissioni della Rai.

Essendo uno spazio vincolato dalla Soprintendenza, qualsiasi passaggio di proprietà o piano di trasformazione richiede il coinvolgimento delle istituzioni pubbliche e il rispetto delle specifiche esigenze di tutela.

Il dibattito in corso, alimentato sia dall'intervento ministeriale che da figure popolari della scena italiana come Fiorello, conferma la centralità del Teatro delle Vittorie come punto di riferimento culturale essenziale per Roma. Le prospettive future, che includono una riqualificazione e un rilancio in chiave sinfonica o di varietà, sotto la supervisione di personalità come Beatrice Venezi o con una dedica a Pippo Baudo, rafforzerebbero ulteriormente il suo ruolo nella vita culturale e televisiva del Paese.