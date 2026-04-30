Gli Europe, storica band hard rock svedese, annunciano l’uscita del loro dodicesimo album in studio, intitolato ‘Come This Madness’. Il nuovo album sarà disponibile dal 25 settembre e, secondo il gruppo, rappresenta una delle dichiarazioni artistiche più significative della loro carriera. Dopo quasi cinquant’anni di attività, la formazione guidata da Joey Tempest continua a rinnovarsi, proponendo un sound che unisce energia moderna e radici hard rock.

‘Come This Madness’: tra tensione e autenticità

Il disco include brani come ‘One on One’, ‘The Cult of Ignorance’ e la title track ‘Come This Madness’, che incanalano una tensione crescente e forte autenticità.

Il primo singolo, ‘One On One’, è già disponibile e si distingue per un riff di basso incisivo e melodie che richiamano passato e presente. Joey Tempest ha evidenziato come i testi di questo album siano più legati alla realtà attuale, offrendo una visione personale e contemporanea. Il brano, sviluppato nel corso degli anni, è diventato uno dei momenti chiave del nuovo progetto.

Collaborazioni e tour per il quarantennale

‘Come This Madness’ è stato registrato presso gli RMV Studio di Stoccolma e vede la partecipazione di Tobias Forge e Michael Åkerfeldt. La produzione è stata affidata a Tom Dalgety, il mixaggio a Mike Fraser. Il videoclip di ‘One On One’ presenta l’attore Peter Stormare in un’interpretazione intensa.

Parallelamente all’uscita dell’album, gli Europe saranno impegnati in un tour celebrativo per i quarant’anni di ‘The Final Countdown’. Il tour partirà da Glasgow e includerà tappe in Italia a luglio e ottobre, unendo la storia della band con l’energia del presente.

Gli Europe: una leggenda in costante evoluzione

Formatisi in Svezia nel 1979, gli Europe sono una delle band rock più note della scena internazionale. Hanno raggiunto il successo mondiale con ‘The Final Countdown’ e continuano a essere protagonisti grazie a una carriera longeva e a una costante evoluzione artistica.