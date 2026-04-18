Negli ultimi mesi si sta registrando un fenomeno che gli addetti ai lavori definiscono “la seconda ondata della mobilità scientifica italiana”. Non si tratta più soltanto dei giovani che cercano opportunità fuori dai confini nazionali, ma di studiosi già affermati, sia dipendenti sia indipendenti, che scelgono di trasferire all’estero la propria attività di ricerca.
Perché ora? Le cause più citate dagli studiosi
Secondo le testimonianze raccolte da associazioni accademiche e reti di ricercatori freelance, le motivazioni principali sono tre:
Instabilità dei finanziamenti: molti progetti italiani vengono approvati ma non ricevono fondi in tempi utili.
Carriere bloccate: per i ricercatori dipendenti, i passaggi di ruolo sono lenti e spesso dipendono da dinamiche interne.
Mancanza di riconoscimento per gli studiosi indipendenti: chi lavora fuori dalle università fatica a ottenere spazi, bandi e collaborazioni istituzionali.
Le destinazioni più richieste
Le mete più citate nelle nuove richieste di trasferimento sono:
Germania – per la stabilità dei finanziamenti e i contratti chiari
Paesi Bassi – per l’apertura verso ricercatori indipendenti
Regno Unito – nonostante la Brexit, resta attrattivo per chi lavora in ambito umanistico e sociale
Paesi del Golfo – dove crescono investimenti in cultura, tecnologia e ricerca applicata
Il ruolo degli studiosi indipendenti: una novità nel panorama
Una delle vere novità è l’aumento degli studiosi indipendenti che decidono di trasferirsi.
Si tratta di professionisti che:
pubblicano libri o saggi
svolgono ricerche personali
collaborano con fondazioni, musei, centri culturali
lavorano su progetti interdisciplinari
Molti di loro trovano all’estero spazi più aperti, meno burocratici e più orientati alla sperimentazione.
Cosa rischia l’Italia
Secondo diversi osservatori, questa nuova ondata potrebbe avere conseguenze importanti:
perdita di competenze in settori strategici
impoverimento culturale e scientifico
minor capacità di attrarre investimenti internazionali
indebolimento delle reti di ricerca nazionali
Cosa chiedono gli studiosi per restare
Le richieste sono sorprendentemente simili tra dipendenti e indipendenti:
procedure più rapide
riconoscimento del merito
finanziamenti stabili
collaborazione reale tra università, enti culturali e ricercatori freelance