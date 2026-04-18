Negli ultimi mesi si sta registrando un fenomeno che gli addetti ai lavori definiscono “la seconda ondata della mobilità scientifica italiana”. Non si tratta più soltanto dei giovani che cercano opportunità fuori dai confini nazionali, ma di studiosi già affermati, sia dipendenti sia indipendenti, che scelgono di trasferire all’estero la propria attività di ricerca.

Perché ora? Le cause più citate dagli studiosi

Secondo le testimonianze raccolte da associazioni accademiche e reti di ricercatori freelance, le motivazioni principali sono tre:

Instabilità dei finanziamenti : molti progetti italiani vengono approvati ma non ricevono fondi in tempi utili.

Carriere bloccate : per i ricercatori dipendenti, i passaggi di ruolo sono lenti e spesso dipendono da dinamiche interne.

Mancanza di riconoscimento per gli studiosi indipendenti: chi lavora fuori dalle università fatica a ottenere spazi, bandi e collaborazioni istituzionali.

Le destinazioni più richieste

Le mete più citate nelle nuove richieste di trasferimento sono:

Germania – per la stabilità dei finanziamenti e i contratti chiari

Paesi Bassi – per l’apertura verso ricercatori indipendenti

Regno Unito – nonostante la Brexit, resta attrattivo per chi lavora in ambito umanistico e sociale

Paesi del Golfo – dove crescono investimenti in cultura, tecnologia e ricerca applicata

Il ruolo degli studiosi indipendenti: una novità nel panorama

Una delle vere novità è l’aumento degli studiosi indipendenti che decidono di trasferirsi.

Si tratta di professionisti che:

pubblicano libri o saggi

svolgono ricerche personali

collaborano con fondazioni, musei, centri culturali

lavorano su progetti interdisciplinari

Molti di loro trovano all’estero spazi più aperti, meno burocratici e più orientati alla sperimentazione.

Cosa rischia l’Italia

Secondo diversi osservatori, questa nuova ondata potrebbe avere conseguenze importanti:

perdita di competenze in settori strategici

impoverimento culturale e scientifico

minor capacità di attrarre investimenti internazionali

indebolimento delle reti di ricerca nazionali

Cosa chiedono gli studiosi per restare

Le richieste sono sorprendentemente simili tra dipendenti e indipendenti: