Roberto Saviano, noto autore campano impegnato contro la criminalità organizzata, ha commemorato il 29 aprile 2026 i venti anni dalla pubblicazione di "Gomorra". In una riflessione pubblica, lo scrittore ha evidenziato come l'opera, che ha svelato i meccanismi e gli affari della camorra, abbia avuto un impatto profondamente negativo sulla sua vita personale. Saviano ha infatti dichiarato: “Quel libro ha distrutto la mia vita”. Il saggio, uscito nel 2006, ha generato un notevole impatto culturale e mediatico, trasformando la percezione pubblica della criminalità organizzata.

Nel corso di questi due decenni, Saviano ha raccontato di aver pagato un “prezzo altissimo”, vivendo costantemente sotto scorta e vedendo la propria quotidianità radicalmente trasformata. La stesura del libro nacque dall’intento di narrare senza filtri ciò che accadeva nei suoi luoghi d’origine, senza prevedere le estreme conseguenze: “Non avrei mai creduto che questo libro avrebbe avuto simili conseguenze”.

"Gomorra" è stato tradotto in oltre cinquanta Paesi, vendendo milioni di copie e alimentando un ampio dibattito non solo sul sistema camorristico, ma anche sulle difficili condizioni di chi denuncia l’illegalità. L’impatto dell’opera, secondo Saviano, “non è stato solo mediatico”, ma ha condizionato per sempre la sua esistenza e la possibilità di condurre una vita normale.

L'eredità di Gomorra: dal libro al successo cinematografico e televisivo

Il successo editoriale di "Gomorra" è stato amplificato dalla sua trasposizione su altri media. Dal libro sono stati tratti un acclamato film, diretto da Matteo Garrone, premiato con il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes 2008, e una fortunata serie televisiva prodotta da Sky. Questa “saga di Gomorra” ha contribuito a diffondere la conoscenza delle dinamiche della criminalità organizzata campana al pubblico italiano e internazionale, stimolando il dibattito in contesti accademici e sociali.

L’opera di Saviano è considerata un punto di svolta nel modo in cui viene narrata la mafia e si annovera tra i libri d’inchiesta italiani più tradotti e discussi a livello globale.

Le sue inchieste sono state pubblicate su quotidiani e riviste di rilievo, consolidando una carriera letteraria e giornalistica caratterizzata da una forte esigenza di denuncia sociale.

L'impatto personale e le altre opere dell'autore

"Gomorra" non ha solo influenzato la letteratura, ma ha plasmato il panorama culturale internazionale, spingendo studiosi e operatori culturali ad approfondire la conoscenza del fenomeno camorristico. La visibilità offerta all’illegalità e alle sue vittime ha avuto, sempre secondo Saviano, un “costo personale altissimo”, segnando indelebilmente il suo percorso umano e professionale.

La carriera di Saviano si è arricchita con altri importanti titoli come “ZeroZeroZero”, “La paranza dei bambini” e “In mare non esistono taxi”, tutti dedicati a denunciare il radicamento della criminalità e i sistemi di sfruttamento.

L’autore è divenuto uno dei testimoni più autorevoli dell’antimafia italiana contemporanea, ma continua a sottolineare come la lotta all’illegalità abbia profondamente segnato ogni aspetto della sua vita.