Il canale Museum (numero 220 di tivùsat) inaugura "Graffiti World", un programma in 4K interamente dedicato all’arte urbana contemporanea e ai graffiti. Dal primo maggio, gli spettatori saranno condotti in un viaggio immersivo nelle città simbolo della street art mondiale, scoprendo la ricchezza di questa espressione artistica riconosciuta. Il format esplora metropoli come Roma, Parigi, Amsterdam, Cracovia, Kiev, Seoul, Colonia e Chicago, focalizzandosi sulle opere più rappresentative che animano i muri urbani.

Ogni episodio di "Graffiti World" offre una panoramica diretta e senza commenti, dove le immagini in altissima definizione si fondono con i suoni autentici dei luoghi.

Questa scelta editoriale garantisce un’esperienza visiva autentica e coinvolgente, condensando in pochi minuti la creatività, la diversità e la ricchezza dell'arte di strada internazionale. Il programma evidenzia la crescita e il riconoscimento della street art come forma d'espressione a pieno titolo.

Museum TV: arte e cultura visiva in 4K

Museum TV si conferma un punto di riferimento per l'arte e la cultura visiva in Italia. Il canale, disponibile in esclusiva sulla piattaforma satellitare gratuita tivùsat, è interamente dedicato alla divulgazione artistica in alta definizione. Attivo dal 2013, Museum TV si propone di rendere l’arte accessibile e coinvolgente attraverso un linguaggio contemporaneo, rivolgendosi sia agli esperti che ai neofiti.

La programmazione di Museum TV è vasta e diversificata. Oltre a "Graffiti World", che con i suoi episodi quotidiani amplia la visione globale sulla street art includendo anche città come Tokyo e Reykjavik, il palinsesto include documentari sui grandi maestri, approfondimenti di storia dell’arte, progetti di architettura e design, lezioni di disegno per principianti e concorsi tra studenti di fotografia. Questa offerta lo ha reso un canale leader nel panorama artistico televisivo.

L'impegno di Museum TV nella diffusione dell'arte si manifesta anche attraverso speciali dedicati a figure di rilievo e anniversari storici. Tra questi, omaggi a William Turner, celebrazioni per i quattrocento anni dalla fondazione di New York, e percorsi dedicati a personalità come Andy Warhol e JonOne.

La trasmissione in 4K di tutti i contenuti, inclusi documentari, lezioni interattive e reportage, garantisce una qualità visiva eccezionale.

La presenza su tivùsat, che assicura la fruizione gratuita in Italia, amplifica ulteriormente l’accessibilità a un ricco catalogo di contenuti che spaziano dall'arte alla fotografia, dall'architettura al design. Museum TV rafforza così il suo ruolo guida tra le offerte tematiche dedicate alla cultura visiva, contribuendo a diffondere la conoscenza artistica in modo innovativo e coinvolgente per un pubblico ampio e diversificato.