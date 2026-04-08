Il Parco Albanese-Bissuola di Mestre (Venezia) si prepara ad accogliere un evento musicale di grande richiamo: Bissuola Live. Dal 11 al 15 giugno, la rassegna, promossa dal Comune di Venezia, vedrà alternarsi sul palco alcuni dei nomi più celebri della musica italiana contemporanea. Un'occasione imperdibile per gli appassionati, che potranno assistere ai concerti di Noemi, Nek, Arisa e Francesco Gabbani. I biglietti per le serate sono già disponibili in prevendita sui circuiti Vivaticket e Ticketone, al costo di 20 euro.

L'apertura della rassegna, l'11 giugno, sarà affidata a Noemi, artista che ha dominato le classifiche nel 2025 con il singolo “Bianca”.

Il giorno seguente, 12 giugno, sarà la volta di Nek con il suo spettacolo “Nek Hits Live”, un viaggio attraverso oltre trent'anni di successi. L'artista sarà accompagnato da Emiliano Fantuzzi alla chitarra e Luciano Galloni alla batteria, in una formazione Power Trio che promette energia e coinvolgimento. Il 13 giugno, il palco del Bissuola Live ospiterà Arisa, reduce dal quinto posto al Festival di Sanremo con “Magica Favola” e pronta a presentare i brani del suo nuovo album “Foto Mosse”, la cui uscita è fissata per il 17 aprile. La chiusura dell'evento, il 15 giugno, vedrà protagonista Francesco Gabbani; ulteriori dettagli sul suo repertorio e sugli eventuali ospiti sono attesi a breve.

Il Parco Albanese-Bissuola: un polo culturale in crescita

Il Parco Albanese-Bissuola si conferma un punto di riferimento fondamentale per la cultura e la socialità a Mestre. Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha evidenziato come "la cultura sia diventata il cuore pulsante del Parco Albanese-Bissuola" e come questi concerti rappresentino una "prova tangibile del lavoro fatto in questi anni". Dal 2015, l'Amministrazione comunale ha intrapreso un'ampia opera di riqualificazione dell'area, che ha incluso il restauro del Teatro e della Biblioteca, il recupero delle aree verdi circostanti, il potenziamento delle attrezzature sportive e la creazione di un laboratorio per la Biennale. Questi interventi, ancora in corso, hanno trasformato il parco in uno spazio dinamico, aperto e pienamente fruibile dalla comunità, fungendo da snodo per incontri, eventi e iniziative culturali di grande rilievo.

La scelta di ospitare il Bissuola Live con artisti di calibro nazionale come Noemi, Nek, Arisa e Gabbani sottolinea la vocazione del Parco a essere un luogo innovativo per la promozione della socialità e della cultura. Eventi di tale portata contribuiscono in modo significativo alla valorizzazione dell'area, integrandola sempre più nella proposta culturale complessiva di Venezia e dell'intero Veneto.

Arisa in tour nel Nordest: Mestre tra le tappe principali

Tra gli appuntamenti più attesi del Bissuola Live spicca il concerto di Arisa del 13 giugno, che si inserisce in una più ampia tournée della cantante nel Nordest. La data di Mestre rappresenta una delle tappe principali di questo tour, che coincide con l'imminente uscita del nuovo album “Foto Mosse”, prevista per il 17 aprile e anticipata dal singolo “Il tuo profumo”.

Oltre all'esibizione al Parco Bissuola, Arisa porterà la sua musica in altre importanti città della regione, tra cui Verona, Vicenza e Aquileia, a conferma del suo rapporto privilegiato con il pubblico nordestino. Queste presenze rafforzano ulteriormente il prestigio del Bissuola Live, consolidandolo come uno degli eventi musicali estivi di punta del territorio.

L'edizione 2026 della rassegna si preannuncia capace di attrarre un pubblico vasto e diversificato, creando un dialogo tra la musica italiana contemporanea e uno spazio pubblico rigenerato e dedicato alla partecipazione. La qualità della programmazione artistica e il costante rilancio del Parco Albanese-Bissuola evidenziano l'impegno verso una cultura diffusa e accessibile, elemento distintivo per la città di Mestre e l'intera area metropolitana veneziana.