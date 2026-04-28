A Firenze, nella storica sede del Palazzo della Mercanzia, è ospitata la mostra "Gucci Storia", firmata dal nuovo direttore artistico Demna. Inaugurata a Palazzo Gucci, celebra il legame tra marchio e città, intrecciando tradizione, innovazione, storia e mito. Il percorso, su primo e secondo piano (boutique e Gucci Osteria al piano terra), accoglie i visitatori con ritratti. L'itinerario prosegue tra arazzi che omaggiano l'artigianalità fiorentina, installazioni interattive, oggetti d’archivio e le innovazioni di Demna. L’installazione "Generation Gucci", con immagini della campagna di Demna, offre momenti interattivi.

Il racconto di Gucci tra storia e mito

Il percorso espositivo narra la storia e il mito del brand, come sottolineato da Demna: "Ho voluto celebrare la complessità della storia di Gucci, così vicina alla leggenda e davvero unica". La sala "Thread of Time" avvolge il visitatore con arazzi che raccontano la storia della maison, da Guccio Gucci fino all’attuale direzione artistica. Un tavolo da lavoro con strumenti e bracci robotici mette in dialogo l’eredità dell’artigianato locale con l’innovazione tecnologica. L’Archivio ("stanza dei tesori") propone oggetti passati e attuali. La "stanza della materia" presenta abiti sospesi e momenti chiave della moda. La "Stanza della Verità" evoca un ufficio segreto anni Ottanta con pezzi unici.

L’ultima sala, "L’Oracolo", con luce bianca e dispositivo interattivo, offre risposte sul passato. I visitatori possono leggere una lettera di Demna sulla sua visione futura per Gucci.

Palazzo della Mercanzia: simbolo di Firenze e del lusso

Il Palazzo della Mercanzia, che accoglie "Gucci Storia", è parte integrante della storia urbana di Firenze. Edificato tra Trecento e Quattrocento, fu sede delle attività mercantili e della giustizia commerciale. Dal 2018, con l’inaugurazione di boutique e spazi culturali, l’edificio ha assunto un nuovo ruolo legato all’ospitalità e alla valorizzazione della cultura artigianale fiorentina. La Gucci Osteria e le sale storiche dedicate all’artigianalità integrano lusso, alta cucina e patrimonio artistico. Palazzo Gucci si conferma così luogo simbolo di storia, innovazione e apertura internazionale.