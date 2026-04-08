Il capolavoro di Pablo Picasso, "Guernica", resterà esposto al Museo Reina Sofía di Madrid e non sarà trasferito nei Paesi Baschi. La direzione del museo, tramite Manuel Segade, ha formalmente comunicato martedì 8 aprile il rifiuto a qualsiasi prestito dell'opera, inclusa la richiesta del museo Guggenheim di Bilbao, motivando la decisione con rigorosi criteri di conservazione.

Il Museo Reina Sofía, custode del dipinto dal 1992, ha giustificato il diniego richiamando il principio di immutabilità della sede, fondato su rigorosi criteri scientifici di conservazione.

Segade ha evidenziato la fragilità dei materiali impiegati da Picasso, le dimensioni straordinarie dell'opera e la sua importanza storica come fattori che ne impediscono categoricamente gli spostamenti. Questa posizione ribadisce la priorità assoluta alla tutela fisica del capolavoro, nonostante le numerose richieste di prestito avanzate negli anni da istituzioni e politici baschi.

Il contesto della decisione e i criteri conservativi

Guernica, realizzato nel 1937, è riconosciuto come uno dei vertici dell’arte del Novecento e un potente simbolo delle atrocità della Guerra civile spagnola, commemorando il bombardamento dell'omonima cittadina basca. La sua permanenza al Reina Sofía garantisce che l'opera sia sottoposta a rigorosi parametri ambientali e conservativi, essenziali per prevenire i rischi associati a spostamenti o manipolazioni.

La più recente richiesta di trasferimento era legata alle commemorazioni per il novantesimo anniversario del bombardamento.

Il Museo Reina Sofía svolge un ruolo cruciale nella tutela delle opere moderne in Spagna, adottando politiche stringenti per i suoi capolavori. La vasta tela di Guernica, con le sue dimensioni imponenti (circa otto metri di larghezza per oltre tre di altezza), è considerata non trasportabile sia per le sue caratteristiche tecniche sia per il suo profondo valore simbolico e testimoniale. La sua esposizione permanente a Madrid facilita inoltre studi approfonditi e un costante monitoraggio dello stato di conservazione.

Il Reina Sofía e Guernica: storia e patrimonio

Il Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía ospita Guernica e i suoi numerosi studi preparatori dal 1992.

L'opera era tornata in Spagna nel 1981, dopo un lungo esilio negli Stati Uniti d'America. Questa prestigiosa istituzione madrilena, punto di riferimento per l'arte contemporanea, espone permanentemente anche altre opere significative di Picasso e di importanti artisti del Novecento spagnolo ed europeo. Il museo accoglie milioni di visitatori annualmente e si distingue per le sue rigorose politiche di conservazione delle opere più delicate.

Guernica continua a essere una delle opere più studiate a livello globale, sia per il suo valore artistico che per il suo impatto storico-politico. La sua collocazione stabile al Reina Sofía in Spagna assicura la sua tutela e la fruizione pubblica, in linea con i più elevati standard museali internazionali. Questa decisione è considerata l'unica garanzia per preservare l'integrità di uno dei manifesti più potenti della storia dell'arte moderna per le future generazioni.