Grandi applausi hanno accolto al Teatro dell’Opera di Roma la messa in scena de "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" di Georg Friedrich Händel, con la regia di Robert Carsen. L'opera ha debuttato il 7 aprile 2026, con un ciclo di cinque rappresentazioni in programma fino al 14 aprile. Questo allestimento, già acclamato a Salisburgo nel 2021, vede sul podio il direttore d’orchestra Gianluca Capuano. L’oratorio, composto a Roma nel 1707 dal ventiduenne Händel su libretto del cardinale Benedetto Pamphilj, esplora la bellezza effimera e la sua percezione mediatica, conferendo attualità a una narrazione allegorica.

La rappresentazione si apre con uno scenario che evoca un moderno talent show, cornice alla finale del "World’s Next Top Model 2026". La giuria proclama vincitrice Bellezza, interpretata dal soprano svedese Johanna Wallroth, subito immersa nel vortice del successo tra telecamere e copertine. Piacere, ruolo affidato al mezzosoprano Anna Bonitatibus, le promette eterna avvenenza in cambio di totale dedizione. A contrastare l'illusione intervengono Tempo, impersonato dal tenore britannico Ed Lyon, e Disinganno, cui dà voce il controtenore Raffaele Pe, già noto al pubblico romano. Il percorso di Bellezza è una riflessione tra le seduzioni della fama e la ricerca della verità interiore, culminando in una scena allo specchio dove si confronta con la propria immagine da bambina e in età avanzata, un momento intenso della regia.

Lettura contemporanea e cast di alto livello

La produzione, frutto della coproduzione tra il Teatro dell’Opera di Roma e il Festival di Salisburgo, riattualizza l'oratorio barocco in un'analisi delle ossessioni della società dell’immagine. La visione di Carsen è supportata da scelte registiche incisive: operatori televisivi sul palco e coreografie di Rebecca Howell che scandiscono le transizioni. Lo spettacolo vede protagonista l'Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma e un cast d’eccezione: Johanna Wallroth (Bellezza), Anna Bonitatibus (Piacere), Ed Lyon (Tempo) e Raffaele Pe (Disinganno). L'allestimento è arricchito dalle scene e dai costumi di Gideon Davey, dalle luci curate da Peter Van Praet con Carsen, e dal contributo video di Rocafilm, elementi che concorrono a una resa visiva di grande impatto.

La partitura di Händel emerge con forza nei passaggi più intimi. Di notevole impatto sono l’aria di Piacere "Lascia la spina, cogli la rosa" e il finale di Bellezza, "Tu del ciel ministro eletto", dove le voci dei protagonisti, assecondate dall’orchestra diretta da Gianluca Capuano, raggiungono la massima espressione. Le prossime repliche sono fissate per il 9, 11, 12 e 14 aprile 2026.

Produzione internazionale e la storia dell'oratorio

La scelta del Teatro dell’Opera di Roma di proporre "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" sottolinea la sua vocazione all'internazionalizzazione e all'apertura ai grandi capolavori barocchi, spesso in coproduzione con festival europei. L’oratorio, composto nel 1707, è una pietra miliare nella carriera di Händel e uno degli esempi più elevati di allegoria musicale del suo tempo, con personaggi che incarnano temi universali quali il rapporto tra godimento effimero, apparenza e la ricerca della verità.

Questa produzione scenica del 2026, riprendendo con successo la versione salisburghese in chiave moderna, conferma l’impegno della Fondazione nella reinterpretazione contemporanea del repertorio storico.

Operabase, punto di riferimento globale per le arti performative, ne attesta la rilevanza, annoverandolo tra gli eventi di punta del cartellone romano e evidenziando il coinvolgimento di professionisti di fama mondiale. Il Teatro dell’Opera di Roma, fondato nel 1880, si conferma un'istituzione di primaria importanza per la diffusione del repertorio lirico e sinfonico italiano ed europeo, distinguendosi per una costante attività di coproduzioni e una solida tradizione dedicata ai classici della musica, antica e contemporanea.