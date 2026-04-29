Anne Hathaway, protagonista del film “Il diavolo veste Prada 2”, è intervenuta per chiarire una recente polemica riguardante la presenza di modelle di tutte le taglie nel sequel della celebre pellicola ambientata nel mondo della moda. Intervistata a New York, Hathaway ha dichiarato che “nessuna di loro è stata licenziata in nome di una spinta a una maggiore inclusività”, respingendo così le voci secondo cui alcune modelle sarebbero state messe da parte per lasciare spazio a una rappresentazione più inclusiva delle diverse fisicità.

L’attrice, che interpreta Andy, l’ex assistente della direttrice di una rivista ispirata al Vogue di Anna Wintour, ha aggiunto che la decisione di inserire modelle di tutte le taglie è stata dettata esclusivamente da una scelta creativa, mirata a rendere la scena “più interessante e credibile agli occhi del pubblico”.

Hathaway ha approfondito il tema rispondendo ai commenti fatti in marzo dalla sua co-protagonista, Meryl Streep. La Streep aveva raccontato di essere rimasta colpita dall’eccessiva magrezza delle modelle sul set, attribuendo a Hathaway un intervento diretto presso i produttori per ottenere una maggiore varietà fisica. “Anne se n’è accorta subito e si è precipitata dai produttori, ottenendo la promessa che le modelle nella sfilata che stavamo preparando per il film non sarebbero state così scheletriche. È una persona davvero in gamba”, aveva affermato Streep.

Il dibattito sull'inclusività e le precisazioni di Hathaway

Nella promozione del secondo capitolo del film, Hathaway, intervistata anche da Variety alla premiere newyorkese, aveva ribadito la propria posizione sull’inclusività, sostenendo che “la scena sarebbe stata molto più piacevole per il pubblico se avessimo mostrato una gamma più ampia di corpi”.

Tuttavia, in una successiva intervista televisiva a Good Morning America, l’attrice ha ridimensionato queste dichiarazioni, sottolineando di non aver richiesto il licenziamento delle modelle taglia zero: “Nessuna è stata licenziata, semmai questa scelta ha creato più posti di lavoro”. Il dibattito ha così evidenziato la complessità delle tematiche legate all’inclusività, all’estetica e alle dinamiche industriali tra cinema e mondo della moda.

Questa vicenda ha riacceso una discussione significativa all’interno dell’industria della moda, focalizzata sulla rappresentazione della diversità fisica e sulla responsabilità narrativa degli autori cinematografici. Il film, divenuto simbolo dell’estetica degli anni Duemila, torna quindi al centro di un confronto sempre attuale tra esigenze creative, pressioni commerciali e nuove istanze sociali.

"Il diavolo veste Prada 2": uscita e previsioni di incasso

Negli Stati Uniti, “Il diavolo veste Prada 2” esce nelle sale a partire dal 30 aprile 2026, alla vigilia del Met Gala che vede Anna Wintour protagonista della serata. Il film punta a un debutto nazionale tra i 73 e gli 80 milioni di dollari e a un incasso globale vicino ai 180 milioni, con una distribuzione internazionale già completamente coperta. La forte attenzione su questa uscita conferma l’attualità del film nella storia recente del cinema legato al mondo della moda.

La figura di Anne Hathaway e il tema della rappresentazione delle diverse fisicità nel contesto della moda continuano a generare dibattito, dimostrando come un singolo titolo possa riflettere e stimolare cambiamenti culturali più ampi.