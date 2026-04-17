La residenza artistica scozzese Hospitalfield è la vincitrice del Premio Internazionale Carlo Scarpa per il Giardino 2025‑2026. Riconosciuta per il suo dialogo tra arte, memoria e paesaggio, l'istituzione, fondata nel 1902 e prima in Scozia, si trova vicino ad Arbroath, sulla costa del Mare del Nord. Il premio, alla trentaquattresima edizione, è promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche in memoria dell'architetto Carlo Scarpa (1906‑1978), che reinterpretò il concetto di giardino.

La cerimonia di premiazione si terrà il 9 maggio alle 17.00 nella Chiesa di San Teonisto a Treviso, preceduta alle 9.30 da un convegno a Palazzo Bomben.

Il sigillo di Carlo Scarpa sarà consegnato a Lucy Byatt, direttrice di Hospitalfield dal 2012. L'evento includerà la presentazione del volume “Topofilia. Luoghi, scritture, incontri del Premio Carlo Scarpa per il Giardino” e la proiezione di un documentario sulla residenza.

Hospitalfield: arte, natura e comunità in Scozia

Situata fuori Arbroath, ispirazione per Walter Scott, Hospitalfield è evoluta da dimora privata a centro internazionale di innovazione artistica. Il suo Walled Garden, di origini medievali, è stato rinnovato nel 2020 dal paesaggista Nigel Dunnett e dal 2021 è un Community Garden curato dalla comunità locale.

L'impegno di Hospitalfield per la progettazione partecipata e la biodiversità è evidente: la visual artist Rebecca Chesney ha creato un corridoio per insetti impollinatori e una banca di semi, coinvolgendo la comunità in progetti di cura.

Questa dimensione concreta, unita al contributo artistico, riflette l'accoglienza e la stratificazione culturale riconosciute dal Premio Carlo Scarpa.

Il Premio Carlo Scarpa: missione e ruolo della Fondazione

Istituito nel 1990, il Premio Carlo Scarpa per il Giardino, promosso dalla Fondazione Benetton Studi Ricerche, valorizza luoghi di interesse paesaggistico e culturale globale, seguendo i criteri ispirati dall'opera di Scarpa e dalla sua visione di armonia tra uomo e natura. Hospitalfield si aggiunge a un prestigioso elenco di luoghi premiati, integrando memoria storica, ricerca artistica e coinvolgimento sociale. La consegna del sigillo Scarpa e l'inclusione nel volume “Topofilia” consolidano la sua visibilità nella rete europea di giardini e residenze culturali.