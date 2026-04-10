Il documentario ‘How to Feed the Planet’, diretto da Francesco De Augustinis, sarà presentato in anteprima a Roma l’11 aprile al Nuovo Cinema Aquila, nell’ambito del Festival delle Terre. L’opera indaga la complessa relazione tra la popolazione mondiale in crescita, stimata in dieci miliardi di persone entro il 2050, e le attuali strategie dell’industria alimentare globale. Il film esplora in particolare i conflitti legati al cibo e la trasformazione della dieta mediterranea, ponendo interrogativi cruciali sul futuro delle risorse.

Conflitti globali e la lotta per il cibo

Il documentario si addentra nell'analisi delle cause profonde di numerosi conflitti contemporanei, mettendo in luce come la contesa per le risorse alimentari sia un fattore spesso trascurato, a favore di dinamiche legate a petrolio o minerali. Attraverso testimonianze e reportage, il film illustra scenari in Ucraina, Argentina e nella Repubblica Democratica del Congo, dove la competizione per i terreni agricoli e le risorse alimentari incide direttamente sulla stabilità regionale. Simplex Malembe, portavoce dei produttori agricoli congolesi, evidenzia come le stesse aree agricole siano diventate focolai di tensione e scontro.

La dieta mediterranea: tra origini e strumentalizzazione

Un focus rilevante del film è dedicato alla dieta mediterranea, analizzandone il concetto moderno. Il regista avvia un percorso dal Cilento, luogo emblematico di questa tradizione alimentare, per esplorarne le radici storiche e il significato autentico, codificato da Ancel Keys nel secondo dopoguerra. Il documentario rivela come la dieta mediterranea sia stata trasformata in un potente strumento di marketing, spesso discostandosi dai suoi principi salutistici e ambientali originari, per privilegiare interessi puramente economici. L'indagine si estende fino a Boston, esplorando le connessioni tra la dieta mediterranea e altri modelli alimentari di riferimento scientifico.

Un bivio per il futuro alimentare globale

In conclusione, ‘How to Feed the Planet’ pone lo spettatore dinanzi a un bivio cruciale: persistere in un modello di consumismo e sfruttamento delle risorse, oppure intraprendere la via di un modello più etico e sostenibile. Il documentario stimola una profonda riflessione su come le scelte politiche e individuali possano determinare il futuro della sicurezza alimentare globale, delineando la possibilità di un mondo più equo e sostenibile, in contrapposizione al rischio di nuovi conflitti scatenati dalla scarsità di cibo.