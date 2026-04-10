Il Museo Carnavalet – Histoire de Paris, situato al numero 23 di rue de Sévigné nel cuore del Marais parigino, celebra la figura di Madame de Sévigné, al secolo Marie de Rabutin–Chantal (1626–1696), con una mostra speciale. L'esposizione, inaugurata in occasione del quattrocentesimo anniversario della sua nascita, offre un ritratto approfondito della celebre epistolografa e della sua significativa presenza nella Parigi del Grand Siècle. L'evento si svolge proprio nell'hotel che fu la sua residenza dal 1677 fino alla sua scomparsa, rendendo l'esperienza ancora più immersiva.

Attraverso un percorso espositivo accuratamente strutturato, i visitatori sono guidati alla scoperta della capitale francese del diciassettesimo secolo. La mostra si apre con un'introduzione che evidenzia il ruolo dell'epistolario di Madame de Sévigné nell'immaginario collettivo, per poi svilupparsi delineando la vita quotidiana nell'Hôtel Carnavalet. Questo viaggio culturale permette di esplorare la Parigi dell'epoca sotto molteplici aspetti: quello urbano, sociale, politico e artistico. L'allestimento è stato concepito con il prezioso contributo di specialisti dell'opera della marquise e del periodo storico, garantendo un approccio critico rinnovato sul suo vasto epistolario.

L'esposizione: opere e contesto

La mostra presenta oltre duecento opere, tra cui dipinti, oggetti d'arte e disegni, selezionati con grande cura. Questi preziosi materiali provengono sia dalle ricche collezioni del Museo Carnavalet sia da importanti collezioni pubbliche e private, sia francesi che straniere. Tale selezione consente ai visitatori un'immersione completa non solo nella biografia di Madame de Sévigné, ma anche nel tessuto urbano e sociale della sua epoca, offrendo uno spaccato autentico della vita parigina del XVII secolo.

Il Museo Carnavalet: storia e dimora

L'Hôtel Carnavalet, edificio storico che ospita la mostra, fu originariamente costruito tra il 1548 e il 1560 per Jacques des Ligneris.

Acquisito dalla città di Parigi nel 1866, fu successivamente trasformato in museo, aprendo le sue porte al pubblico nel 1880. Questa dimora fu la residenza di Madame de Sévigné dal 1677 al 1696, e ancora oggi conserva numerosi oggetti legati alla sua figura. Tra questi spicca il celebre secrétaire in lacca di Cina, proveniente dal castello dei Rochers e decorato con le armi di famiglia, testimonianza tangibile della sua presenza. L'edificio stesso è un capolavoro architettonico, sfoggiando preziose decorazioni rinascimentali realizzate dallo scultore Jean Goujon e dal suo atelier, visibili ancora oggi nella corte e sulla facciata.

Il Museo Carnavalet è un vero e proprio custode della storia di Parigi, con un'ampia superficie espositiva che narra le vicende della città dalla preistoria fino al Ventesimo e Ventunesimo secolo.

Sale tematiche, come quelle dedicate a Marcel Proust o alla bijouterie Fouquet, riportano alla luce momenti e spazi significativi della storia cittadina, arricchendo ulteriormente il percorso museale.

La mostra dedicata a Madame de Sévigné si inserisce dunque in uno spazio fortemente intriso di continuità storica e memoria urbana. Questo rende il Museo Carnavalet non solo un contenitore di preziose testimonianze del passato, ma un vero e proprio laboratorio vivo della storia parigina, dove il passato dialoga costantemente con il presente attraverso eventi culturali di grande risonanza.