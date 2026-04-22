Elda Alvigini è un’interprete poliedrica del panorama artistico italiano, capace di muoversi con naturalezza tra televisione, teatro, scrittura e regia. Dotata di grande sensibilità umana, è nota al grande pubblico per il ruolo di Stefania ne “I Cesaroni”, personaggio che ha segnato una fase importante della sua carriera. Nel tempo ha dimostrato una forte capacità di evoluzione, tornando a interpretare lo stesso personaggio a distanza di anni con una nuova consapevolezza, in linea con la propria crescita personale e professionale. Attrice attenta all’osservazione del reale, costruisce i suoi personaggi partendo da elementi autentici, spesso legati all’esperienza quotidiana e alla società italiana.

Negli anni ha ampliato il proprio percorso artistico, dedicandosi al teatro, alla scrittura e alla regia. Ha firmato un documentario sulla fotografia e ha esordito nella narrativa con il romanzo “Inutilmentefiga”, in cui affronta con ironia e lucidità temi come l’identità, le relazioni e le contraddizioni dell’età adulta. La sua scrittura riflette la stessa sensibilità che emerge nel suo lavoro attoriale: uno sguardo acuto, autoironico e mai convenzionale.

Tornare a interpretare Stefania ne “I Cesaroni – Il Ritorno” oggi significa inevitabilmente confrontarsi con la persona che eri allora: che dialogo si è creato tra la “te” di ieri e quella di oggi?

“Per me è stata una grande scommessa, nel senso che è una cosa che tengo a spiegare bene, perché alcuni commenti del pubblico sui social insistono: dov’è finita quella, dov’è finito quello.

Sono passati dodici anni dall’ultima serie. Poi, se siete così appassionati, non vi siete ricordati che quel personaggio e quell’altro sono usciti in terza serie, che mio marito mi ha lasciato in quinta serie ed è in Brasile. Quindi o conoscete la serie oppure potete iniziare a vedere questa senza sapere nulla, perché si chiama infatti non “I Cesaroni 7” ma “I Cesaroni – Il Ritorno”, proprio perché è un reboot. Questi dodici anni sono passati per la società e sono passati per tutti i personaggi. Quindi chi era piccolo è diventato grande e quella Stefania che avete conosciuto è ovvio che in dodici anni è maturata, perché l’ultima serie era una donna ancora molto ferita per il tradimento del marito.

È una donna che lavora, che ha un’età per cui si potrebbe ricostruire una vita e se ne fa una ragione. Per me interpretare questa Stefania cambiata è stata una scommessa, perché dovevo comunque tenere quei tratti di quel personaggio e aggiungere qualcosa di nuovo. Io sto vedendo le puntate e penso al pubblico. Finché non ho visto la prima puntata non potevo sapere se fossi riuscita a centrare questo mix tra qualcosa che il pubblico conosceva e qualcosa di nuovo.”

Stefania è sempre stata un personaggio molto deciso: cosa è cambiato in lei in questa nuova stagione?

“Il rapporto con il figlio è diverso, perché è un figlio grande; quindi, può essere preoccupata per lui ma non può urlargli, non è più un bambino.

Quello che è oggi è il frutto di un’educazione che ha già avuto. È diverso anche il rapporto con Giulio: praticamente in nessuna serie si è mai vista una scena tra loro, se non una litigata. In questi dodici anni sono entrambi single e sono cresciuti, si confidano e si appoggiano. È entrato anche tutto il mondo del telefonino che non c’era prima: Adriano fa le stories e Stefania gestisce un’app di incontri anche per Giulio. Ci sono quindi queste novità che andavano raccontate e assorbite.”

C’è qualcosa di Stefania in cui oggi ti riconosci di più rispetto al passato?

“Io come attrice porto molto qualcosa che ho, cerco punti di contatto con il personaggio. Io non posso diventare il personaggio, è il personaggio che deve diventare me.

Io ho regalato a Stefania la battuta pronta dalla prima serie, che è una caratteristica mia. Io sono una persona seria, ordinata e molto osservatrice. Non sono Stefania, questo sicuramente. Stefania ha insegnato più a me che io a lei. Però, ecco, lavoro con cose che apartengono anche a me.”

Quanto c’è di costruzione sociale nel personaggio di Stefania e quanto invece di autenticità?

“Nella costruzione ci sono tutti i professori che ho avuto, è un insieme di persone che ho incontrato nella mia carriera scolastica. Mi sono ispirata anche alle coppie italiane che litigano ma si amano. Poi, quello che poteva essere funzionale al personaggio l’ho preso da me, per questo risulta naturale.”

Come sono stati i rapporti sul set con il cast storico?

Si è ritrovata subito la stessa alchimia?

“Come se non fosse passato un giorno. Non essendoci mai visti in undici anni è stata una cosa incredibile. A partire dalla commozione che tutti abbiamo avuto entrando nella scenografia di Casa Cesaroni. Abbiamo pianto tutti. E la cosa stupenda è stata anche l’alchimia con i nuovi entrati, sembrava che fossero sempre stati con noi.”

Che cosa ti ha insegnato il tempo lontano da Stefania sul tuo modo di recitare e sul tuo modo di guardarti?

“Quando finisci un prodotto ti dedichi ad altro. Ho fatto teatro, ho scritto e diretto un documentario sulla fotografia e ho scritto il mio primo romanzo. Non ho mai più pensato a Stefania e l’ho immediatamente ritrovata quando sono stata richiamata.

Questo è stato particolare.”

Oggi senti più libertà o più responsabilità nel tuo lavoro rispetto agli inizi?

“Responsabilità e libertà, però prima responsabilità. Il pubblico ci ascolta molto e sentivo una grande responsabilità. Allo stesso tempo sono più libera perché ho più esperienza e sicurezza.”

Quanto spazio c’è, secondo te oggi, per raccontare donne imperfette senza doverle giustificare o rendere “simpatiche”?

“Non mi sembra ci sia. Infatti, ho sentito l’esigenza di scriverci un romanzo su questa cosa, perché queste donne dopo i cinquanta sembrano non avere più niente da raccontare, cosa che non è vera. Se guardiamo all’estero ci sono tante protagoniste anche over sessanta. Da noi c’è stata qualche eccezione, quindi spero sia un segnale.”

Com’è nato il tuo libro “Inutilmentefiga”?

C’è stato un momento preciso che ti ha spinto a scriverlo?

“Io ho sempre scritto, però a un certo punto ho avuto la necessità di raccontare queste “Inutilmentefighe”. La scrittura è qualcosa di molto intimo. Il romanzo parla di queste persone che sanno qual è la cosa giusta da fare ma fanno quella sbagliata. Non è un romanzo femminista, non è un romanzo al femminile ma è un romanzo attraversato da un femminismo romantico, dove l’altro c’è sempre. Racconta il cercare di avere un rapporto sano con l’altro in tutte le fasi della vita. La vita ti dà sempre una possibilità in più, se la vai a cercare.”

Nel romanzo la tua Elda si muove tra fragilità e sicurezze che poi si rivelano instabili: pensi che oggi, soprattutto per una donna, sia più

difficile distinguere tra ciò che è davvero solido e ciò che è solo una costruzione?

“Dipende da noi, finché non vogliamo vedere cosa abbiamo davanti. Noi ci andiamo a cercare il fallimento nei rapporti. Dobbiamo capire chi abbiamo davanti e volerci bene. Finché non ci vogliamo bene finiamo in situazioni che ci fanno perdere stima di noi stessi.”

Nel libro l’ironia sembra essere uno strumento per raccontare anche il disordine interiore e il fallimento: ridere di sé è una forma di difesa o un modo più autentico per affrontare quello che non riusciamo a risolvere?

“L’ironia ce l’hai solo quando hai superato quella cosa; quindi, se riesci a riderne vuol dire che ti sei liberato. Sviluppare autoironia aiuta a non dare

troppo peso ai problemi e a vivere meglio.”

Cosa ti auguri per il tuo futuro sia come artista che come persona: c’è qualcosa che senti di non aver ancora esplorato fino in fondo?

“Io ho appena iniziato. Devo fare ancora tantissime cose. Sto lavorando a un secondo romanzo e a un nuovo documentario. Mi auguro di non avere tempo per dormire dal punto di vista artistico e di restare aperta alle opportunità, senza rigidità.”