Debutta su RaiPlay, a partire dall’8 maggio, “Il Club – Canzoni sotto la pelle”, un innovativo talk musicale che arricchisce la programmazione Rai. Il programma, condotto da Federica Gentile e Niccolò Agliardi, entrambi noti al pubblico per le loro esperienze nel racconto musicale, proporrà le prime puntate dalla data di lancio, mentre il box set completo dei dieci episodi sarà disponibile dal 15 maggio.

Il cuore del format è il dialogo intergenerazionale: giovani tra i 18 e i 25 anni si confrontano con artisti affermati della scena musicale italiana.

L’obiettivo principale, come sottolineato da Federica Gentile, è esplorare le emozioni, le fragilità e il percorso di crescita dei ragazzi attraverso i testi delle canzoni. «Durante l’adolescenza può capitare che una canzone dia le risposte», ha spiegato Gentile, aggiungendo: «Oggi i ragazzi si tatuano i testi sulla pelle, per questo il programma si chiama così». Niccolò Agliardi ha evidenziato come «gli artisti e i ragazzi qui si mettono davvero in gioco», rimarcando il ruolo della musica come «parte significativa del tempo dei ragazzi» e la volontà del programma di creare un ponte tra generazioni musicali diverse.

Artisti e giovani a confronto: la struttura del format

Le dieci puntate del talk vedono protagonisti artisti affermati in coppia con giovani interlocutori.

Tra le voci che si alterneranno figurano Levante e Gaia, Michele Bravi e Aiello, Niccolò Fabi ed Ensi, Dargen D’Amico e Piero Pelù, Marco Masini e Anastasio, Ditonellapiaga ed Emma Nolde, Malika Ayane e Rancore, Paola Iezzi e Willie Peyote, Jack Savoretti e Leo Gassman, Francesca Michielin e Margherita Vicario. Ogni episodio prende spunto da una canzone rappresentativa per avviare una riflessione su temi universali come l’amicizia, le relazioni, l’identità e la ribellione. L’ambiente intimo del programma è pensato per favorire conversazioni autentiche sul ruolo della musica nella formazione della personalità e nell’espressione delle emozioni giovanili.

Questo progetto nasce con l’intento di creare uno spazio di ascolto e confronto, valorizzando la sensibilità delle nuove generazioni e la capacità degli artisti di condividere le proprie esperienze con sincerità.

Attraverso lo scambio di vissuti, le puntate esplorano anche il tema della vulnerabilità adolescenziale, connettendo la narrazione al significato profondo dei testi musicali.

Il ruolo di Federica Gentile e Niccolò Agliardi nella programmazione Rai

L’introduzione de “Il Club – Canzoni sotto la pelle” su RaiPlay si colloca in una stagione televisiva 2025/2026 ricca di novità in ambito musicale. Federica Gentile si conferma un punto di riferimento nei programmi musicali Rai, forte anche della sua presenza in altri format come “Playlist” su Rai 2, che privilegia il racconto intimo degli artisti e le esibizioni dal vivo. Per Niccolò Agliardi, la co-conduzione di questo nuovo progetto segna un ritorno alla conduzione sulla rete pubblica, dopo l’apprezzata esperienza di “Dimmi di te”, un programma incentrato sulla genesi delle canzoni.

Il nuovo talk si articola in dieci puntate da venticinque minuti, dove artisti e giovani dialogano attraverso la musica e le loro storie personali, contribuendo a rinnovare la narrazione generazionale nel servizio pubblico. Il format è improntato all’ascolto reciproco e all’autenticità: le conversazioni, stimolate dalla scelta di una canzone significativa, offrono uno spaccato sui sogni, le difficoltà e le emozioni che contraddistinguono un’età in cui, come evidenziato nella presentazione del programma, «le emozioni gridano e le parole non bastano».

Con questo progetto, la Rai mira a rinnovare il proprio approccio al linguaggio musicale, proponendo un prodotto che, in linea con la missione del servizio pubblico, promuove il dialogo tra le generazioni e l’inclusione delle voci più giovani nel panorama televisivo nazionale.